Откачавшую жир пышку Семенович подняли на смех: Непохоже!

Анна Семенович всегда отличалась пышными формами.

Уход крупных зарубежных компаний с российского рынка обсуждают сейчас практически все. В числе прочих, свою работу приостановила сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s. Как раз об этом решила высказаться экс-солистка "Блестящих". Анна заявила, что это даже пойдет людям на пользу, так как за неимением калорийных и неполезных бургеров люди начнут питаться правильно.

Отар Кушанашвили нередко комментирует высказывания своих коллег по шоу-бизнесу. Журналист высмеял Семенович за призыв к здоровому питанию. "Аня говорит, что всегда была за здоровую еду, а непохоже! Меня это смутило и даже рассмешило. Как же вы быстро переобуваетесь!" – возмутился Отар. Кушанашвили намекнул, что Анна всегда была пышкой, поэтому ему кажется, что она вряд ли придерживается здорового питания.

Сама Семенович всегда говорила, что в восторге от своих форм, она никогда не мечтала быть худой. Артистка следит за собой и занимается в спортзале, но к излишней стройности не стремится. Недавно Анна даже решилась на пластическую операцию. Она сделала липосакцию, чтобы откачать жир с тех зон, которые не уходят от тренировок. Получившимся результатом певица очень довольна.