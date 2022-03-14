Литвинова рассказала о самом страшном: Была вынуждена выбросить ребенка

Этим воспоминанием с молодой артисткой некогда поделилась давняя знакомая ее мамы – врач-хирург, прошедшая всю Великую Отечественную войну. Рената Литвинова встретилась с этой женщиной, еще будучи первокурсницей. Тогда будущая звезда спросила у ветерана, что в той войне было самым страшным. В ответ она услышала жуткий рассказ, которым недавно решила поделиться в своем телеграм-канале.
По словам ветерана, очень страшным было начало войны, когда только напали фашисты. Тогда обезумевшие женщины с детьми бежали из столицы в переполненных поездах. Многие погибали в давке. Рассказчица по имени Серафима тогда сама была студенткой мединститута и оказалась в одном из таких поездов. Там она встретила молодую мать с двумя младенцами-близнецами. Один из них был болен и страшно кричал. Другие женщины боялись, что больной ребенок заразит их детей, и требовали, чтобы несчастная мать сошла с поезда.
Женщина всю ночь качала больного ребенка. Под утро он замолчал, и все поняли, что младенец умер. Тогда попутчицы стали требовать, чтобы мать избавилась от мертвого ребенка. По их напором женщина не выдержала...
"И мать в отчаянии была вынуждена выбросить ребенка," – написала Литвинова.
На рассвете все увидели, что за ночь поседевшая мать продолжает качать мертвого ребенка, а здорового по ошибке выбросила из окна. На ближайшей станции обезумевшая женщина сошла с поезда.
Именно этот душераздирающий эпизод стал самым страшным во всей войне для военврача и навсегда отложился в памяти услышавшей о нем Ренаты Литвиновой.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Рената Литвинова и Земфира уехали из России.