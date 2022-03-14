"Мы все выглядели по-другому": муж оправдался за растолстевшую Анастасию

С возрастом внешность известной певицы Анастасии несколько изменилась.

56-летняя знаменитость понимает, что отчасти утратила былую привлекательность. Поклонники часто упрекают артистку, в том что она растолстела и вообще запустила себя. Однако сама Анастасия не слишком переживает по этому поводу. Для женщины важно нравиться любимому мужчине – с этим у певицы Анастасии все в порядке.

Не так давно звезда 90-х сошлась со своим бывшим мужем – Владимиром Зудиным. Мужчина все еще без ума от своей возлюбленной. В программе "Когда все дома" на телеканале "Россия 1" Зудин оправдался за располневшую певицу.

"30 лет назад мы все выглядели по-другому," – возразил мужчина хейтерам Анастасии.

Зудин считает, что в молодости все стройные, но с возрастом многое меняется, поэтому нельзя упрекать певицу за лишний вес. Гораздо важнее для избранника Анастасии то, что голос у нее остался прежним.

Неудивительно, что, имея такую поддержку, исполнительница совсем не комплексует относительно изменившейся внешности. Не страдает она и из-за утраченной популярности. В беседе с Тимуром Кизяковым артистка отметила, как важно быть собой сейчас и не смотреть в прошлое.

Напомним, что с Владимиром Анастасия сошлась вновь уже после брака с Юлианом, котором продлился чуть больше года. Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как сдавший сперму Юлиан стал жертвой обмана певицы Анастасии.