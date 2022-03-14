Ушедшего Николаева заметили в новом месте: Все непонятно

Игорь Николаев пропал на некоторое время.

Артист активно вел свой блог в "Инстаграме", который теперь недоступен на территории России. В связи с блокировкой многие знаменитости резко переходят в другие соцсети. Николаев не стал исключением и тоже ушел с привычной платформы. Поклонники заметили, что музыкант осваивается в "Вконтакте", он даже начал публиковать там свои фото.

Артист опубликовал фото с молодежным танцевальным коллективом на фоне белого рояля. "С чистого листа. Пока как-то все непонятно. Буду пытаться обустраиваться на новом месте! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал неунывающий Игорь.

Поклонники поддержали любимого исполнителя и понадеялись, что Николаев не перестанет радовать их снимками со своих концертов и кадрами из жизни, но уже на новой платформе. "Мы здесь уже давно)) Привыкайте, Игорь! Вас здесь не хватало", "Игорь, с горящим сердцем ждем новых творческих успехов!", "Игорь Юрьевич первый раз как в первый класс", "Интерфейс легкий. Так что – все получится! ", – написали комментаторы.

Ранее Игорь Николаев рассказал поклонникам о любимом дне Аллы Пугачевой и попросил у нее прощения публично.