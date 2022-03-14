"Прежней жизни не будет": несчастная жена Ширвиндта достигла роковой черты

Жена Михаила Ширвиндта Анастасия Попова решилась на откровение.

Два с половиной года назад ведущий ведущий и блогер Михаил Ширвиндт женился на журналистке Анастасии Пономаревой. Женщина сделала неприятное признание в своих соцсетях. Она рассказала о трудном периоде в семейной жизни каждой женщины.

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Речь шла о периоде, когда супруг перестает относиться к своей жене, как раньше. Это время, когда муж начинает задерживаться на работе и становится отчужденным. Дома он сидит все время за компьютером. И вот в конце концов происходит нечто.

По словам Пономаревой, она говорит о новом этапе, когда муж решает написать роман. В качестве примера она привела книгу о любви от автора Винни-Пуха Алана Милна.

"Те несчастные женщины, которые, как и я когда-то, оказывались в этой ситуации, понимают, что прежней жизни после этого признания уже не будет", – заявила Пономарева.

По словам жены Ширвиндта, 25-летняя героиня романа "Двое" Сильвия Уэллард наивно считала, что "проскочит". Что на ее размеренную жизнь в пригороде Лондона вряд ли может повлиять какая-то книга ее мужа Реджинальда. Но она ошибалась, и его книга стала бестселлером, а жизнь семьи в корне изменилась.