Сафронов шокировал рассказом о смертельно опасном поступке сына

Внебрачного сына Никаса Сафронова часто критикуют за лишний вес. При этом Лука Затравкин сделал очень многое для борьбы с килограммами.



Никас Сафронов проживает бурную и насыщенную жизнь. Российский художник признается, что порой затрудняется вспомнить, сколько у него детей.

Знаменитость обычно называет цифру семь — столько наследников, по словам творца, у него есть на данный момент. Сафронов старается относиться к данному вопросу проще. Художник не воспитывал этих детей, но при этом всегда старается помочь женщинам, с которыми у него были очень близкие взаимоотношения.

Стоит отметить, что Сафронов испытывает особый трепет к внебрачному сыну Луке. Правда художник не сразу сумел найти общий язык с Затравкиным. Так или иначе, сейчас Лука стал очень близок и дорог своему отцу.

Никас Степанович обращает внимание на то, что общественность часто критикует Затравкина за лишний вес. Художник поведал, что Лука шел на риск для того, чтобы избавиться от килограммов. Однажды дошло до того, что сын Сафронова мог даже умереть. "Похудел очень сильно, потом сделал себе операцию, убрал складки", — рассказал шокирующую историю художник в программе "Однажды..." на НТВ.

Сафронов подчеркнул, что на его теплоту по отношению к Луке не способны повлиять злые языки. Затравкин, по словам Никаса, принял от него некую ментальность.

