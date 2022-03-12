Звезды Голливуда Состояние Андрея Малахова Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Оставившего Пугачеву ни с чем Галкина погнали поганой метлой из России
Вот и все: Немощная 72-летняя Пугачева сбагрила детей чужой женщине
Сбежал в США, получил американское гражданство и решил стать президентом: как живет Александр Гордон
Сбежавший из России с семьей Эммануил Виторган взвыл о помощи
партнеры
Суббота
12 марта
Лента новостей
15:56
Сафронов шокировал рассказом о смертельно опасном поступке сына
14:28
Чем заменить мебель IKEA – рассказывают эксперты
14:13
"У вас сын растет, вам не стыдно?": Выставившую голый зад Водонаеву затравили
13:25
Гниющая заживо из-за сифилиса экс-супруга Аршавина раскрыла жуткие подробности: Почку удаляют
12:49
Спасла жизни четырем военным и получила ранение: Минобороны наградило девушек за заслуги в спецоперации на Украине
12:49
Панические атаки и слабый иммунитет: загнанная в угол Костенко теряет волосы
12:04
Лазарева заподозрили в тайной женитьбе: А как же Малиновский?
11:29
"У тебя там отличная компания": Кучера высказался о смерти солиста "Отпетых мошенников"
10:55
Молодая жена сделала заявление о состоянии перенесшего инсульт Диброва
10:47
США объявили о переброске 12 тысяч военных "к границам России": Главное о спецоперации на Украине к 12 марта
08:03
Переплюнула Мадонну: Оголившаяся старушка Шэрон Стоун возбудила народ
06:09
К чему снится сестра
04:18
День Прокопа Перезимнего: что нельзя делать 12 марта
02:29
Москва слезам не верит
00:15
Гороскоп на неделю с 14 по 20 марта 2022 года
22:23
Минобороны представило карту перешедших под контроль ВС России районов
21:51
Выпятившую промежность Волочкову смешали с грязью: Жалко и убого
21:29
"Сбила машина": Охваченная ужасом Меньшова стала задыхаться
21:25
"Они жили отдельно": Градский выставил за дверь молодую жену задолго до смерти
20:40
"Ух... очень вовремя!": встревоженного внука Пугачевой прижали проблемы
20:33
Житель Подмосковья открыл стрельбу по прохожим: все подробности
20:03
Боевики ВСУ взорвали секретный институт с людьми в Харькове
19:46
Сэкономившая на косметике Бледанс изуродовала себе лицо
19:41
В Госдуме предложили сделать поблажку нарушителям ПДД
19:16
"Дед какой-то": Постаревший седой Билан изменился до неузнаваемости
19:12
Разбогатевшая на разводе Бородина спустила деньги на новую недвижимость
18:34
Зеленский выступил с угрозой россиянам: Самим понадобятся гуманитарные коридоры
18:16
Елизавета II вытурила сына вон: Зовут изгоем и насильником
18:06
"Как ты смел?": Подавшийся в дворники Сухоруков стащил чужой кошелек
17:59
"Нас разлучают": вышвырнутая Нетребко попрощалась с россиянами
17:45
Продолжает гавкать: Изуродованная до полусмерти Казьмина закатила истерику
17:33
Обросший и запуганный: Сбежавший из России Ургант вышел на связь
17:31
Ого! Красотка из "Уральских пельменей" вывалила сочные груди
17:16
Празднующая юбилей Мария Аронова страшно испугалась сглаза
17:14
Зачем Монеточка раскрыла тайну о своей зависимости
17:10
"Спасибо всем, кто был рядом": высохший Фадеев выступил с важным обращением
17:01
Украина решила присвоить золотовалютные резервы России
16:59
Разъяренная Аронова набросилась на пожилого артиста: От страха описался
16:34
Беременная рептилия попала на УЗИ: страшное видео хищника с яйцами внутри
16:28
Шок: 33-летняя Агата Муцениеце ушла через неделю после дня рождения
16:25
"Наш малой прокормит": обнищавшая и униженная Рудковская спасается заработками Гном Гномыча
16:21
"С любимой": Дочь Успенской показала вторую половинку
16:16
"Мне очень жаль, что это произошло": Том Хаос из "Отпетых" успел исповедаться перед самоубийством
16:14
Почему Валерий Николаев оказался в психбольнице
16:04
Пострадавший в ходе провокации российский военный вышел на связь из госпиталя
15:47
В первом браке гуляла, а второго мужа отбила у другой: личная жизнь Алены Бабенко
15:44
"Конкретно переломало": звезда "Ворониных" Волкова сообщила о жуткой аварии
15:37
"Такая ненависть!": Оскорбленная Бузова решила избавиться от обхамившего россиян Барских
15:26
"Не дамся живьем": Газманов взревел под дулом пистолета
15:25
"Бесконечно люблю": Гришаева созналась в близости с известным мужчиной
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"У вас сын растет, вам не стыдно?": Выставившую голый зад Водонаеву затравили
Чем заменить мебель IKEA – рассказывают эксперты
Сафронов шокировал рассказом о смертельно опасном поступке сына
Иван Васильевич меняет профессию
"Закат целой эпохи": Заговорили о передаче власти увядающей Елизаветы II
Собчак, Лазарев, Пугачева – куда делась российская эстрада
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Сафронов шокировал рассказом о смертельно опасном поступке сына

Сафронов шокировал рассказом о смертельно опасном поступке сына

Внебрачного сына Никаса Сафронова часто критикуют за лишний вес. При этом Лука Затравкин сделал очень многое для борьбы с килограммами.
прочитано 98 раз

Никас Сафронов проживает бурную и насыщенную жизнь. Российский художник признается, что порой затрудняется вспомнить, сколько у него детей.

ПО ТЕМЕ

Формы Кравец не смогли возбудить сына Сафронова

"Какой был красивый парень": всплыли шокирующие фото сына Сафронова до ожирения

Знаменитость обычно называет цифру семь — столько наследников, по словам творца, у него есть на данный момент. Сафронов старается относиться к данному вопросу проще. Художник не воспитывал этих детей, но при этом всегда старается помочь женщинам, с которыми у него были очень близкие взаимоотношения.

Стоит отметить, что Сафронов испытывает особый трепет к внебрачному сыну Луке. Правда художник не сразу сумел найти общий язык с Затравкиным. Так или иначе, сейчас Лука стал очень близок и дорог своему отцу.

Никас Степанович обращает внимание на то, что общественность часто критикует Затравкина за лишний вес. Художник поведал, что Лука шел на риск для того, чтобы избавиться от килограммов. Однажды дошло до того, что сын Сафронова мог даже умереть. "Похудел очень сильно, потом сделал себе операцию, убрал складки", — рассказал шокирующую историю художник в программе "Однажды..." на НТВ.

Сафронов подчеркнул, что на его теплоту по отношению к Луке не способны повлиять злые языки. Затравкин, по словам Никаса, принял от него некую ментальность.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Никас Сафронов. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 12 марта 2022, 15:56 Источник: Программа "Однажды..." на НТВ ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Продолжает гавкать: Изуродованная до полусмерти Казьмина закатила истерику

Журналистка смешала мать с грязью
Шоу-бизнес

"Ух... очень вовремя!": встревоженного внука Пугачевой прижали проблемы

Дени Байсаров сделал заявление
Шоу-бизнес

"Дед какой-то": Постаревший седой Билан изменился до неузнаваемости

Артист обратился к публике
Шоу-бизнес

"Не дамся живьем": Газманов взревел под дулом пистолета

Певец вывернул душу наизнанку

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 14 по 20 марта 2022 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 марта 2022 года
Гороскоп на март 2022 года
Гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года

Здоровье

Заболеваемость коронавирусом в Подмосковье установила годовой рекорд
Пандемия отступает: заболеваемость ковидом в России за сутки упала на 9%
В России за сутки коронавирусом заразились более 86 тысяч человек
В Подмосковье отменят QR-коды

Спорт

Что будет с российским спортом в случае изоляции: Мнение Фетисова
У Тутберидзе назвали слинявшую Косторную закончившим карьеру "балластом" и "никем"
Чемпионка Европы Косторная сбежала от Тутберидзе
"Идиоты!": Беспощадный Ягудин довел до крика маленькую дочь

Регионы

В Челябинской области мужчина пытался украсть металлический гараж
В Удмуртии мужчина забил знакомого до смерти в ходе ссоры
В Кемерово мужчину убили за неудачный розыгрыш
В Ростове-на-Дону под окнами общежития нашли труп студента
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+