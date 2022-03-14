"Будь ты проклята!": ошарашенную Повереннову облили помоями

Знаменитые люди сегодня под огнем камней и яда. Их обвиняют, обличают, призывают к ответу. Словно конкретно они в чем-то виноваты. Актриса Дарья Повереннова тоже попала под раздачу – ее щедро полили помоями в соцсетях.
Она хотя и была ошарашена, но не реагирует на дураков. И правильно делает. "Хочется пожелать всем, кто пишет мне гадости и посылает проклятия: будьте здоровы! Поберегите эмоции для своих родных и близких. Не тратьтесь на меня. Ни к чему это", – обратилась она к злопыхателям со своей страницы в социальной сети "Инстаграм"*.
"Кто оскорбляет других, берет на себя грехи человека, которого оскорбляют, это их выбор", "Это боты – иначе не назовешь эти все проклятия под копирку", "Не читайте, не берите в голову, вообще!" – успокаивают актрису подписчики.
И тут можно вспомнить стихи Игоря Северянина, написанные почти столетие назад:
Бывают дни: я ненавижу
Свою отчизну — мать свою.
Бывают дни: ее нет ближе,
Всем существом ее пою.
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