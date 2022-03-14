"Будь ты проклята!": ошарашенную Повереннову облили помоями

Когда человек превращается в животное, когда обнажает свою гнилую сущность, когда понятия приличий стираются, наступает конец. Это страшнее всех катаклизмов, мировых конфликтов и прочих неурядиц. Ненависть в итоге погубит человечество.

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