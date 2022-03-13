Серьезное наказание Аморалову: адвокат умершего солиста "Отпетых мошенников" сделал заявление

Поклонники музыкального коллектива "Отпетые мошенники" оплакивают экс-солиста группы Тома Хаоса (сценический псевдоним Вячеслава Зинурова). 10 марта тело вокалиста нашли в его доме в Подмосковье. Знаменитости было всего 50 лет.
На фоне трагедии вновь заговорили о непростых отношениях Тома Хаоса с бывшим товарищем по группе Сергеем Амораловым. Знаменитости в последнее время конфликтовали.
Хаос считал, что Аморалов обобрал его, отказавшись делиться прибылью от концертов. Том собирался обратиться за защитой к Фемиде и даже нанял адвоката Геннадия Нефедовского. В этом вопросе вокалиста также поддерживал Гарик Богомазов – еще один бывший участник музыкального коллектива. Гарик и его жена Виктория близко дружили с Томом и всячески ему помогали. Супруга Богомазова считает, что Хаос впал в депрессию именно из-за непорядочного Аморалова.
Адвокат Геннадий Нефедовский прокомментировал ситуацию, в которой незадолго до смерти оказался экс-солист Том Хаос. По словам защитника, не так давно он беседовал с вокалистом о перспективах судебной тяжбы с Сергеем Амораловым. Адвокат уверен, что Том имел все шансы на победу, ведь закон был на его стороне. Сергея Аморалова могли серьезно наказать.
"Аморалов нарушил закон по авторским правам", – поведал Нефедовский.
Напомним, о конфликте звезд "Отпетых мошенников" стало известно более года назад. Тогда Том Хаос сообщил, что на его место без предупреждения взяли другого вокалиста. Как рассказывал певец, новенький член коллектива оказался похож на него как две капли воды. "Какой-то парень... В некоторых местах он открывал рот под запись с моим голосом", – жаловался Том Хаос.