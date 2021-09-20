Формы Кравец не смогли возбудить сына Сафронова

Впечатляющие формы сына Никаса Сафронова не оставили равнодушной саму Алену Кравец.

Пианист Лука Сафронов-Затравкин не стесняется своих объемов. Еще в прошлом году вес молодого мужчины достигал 242 килограммов, и он не планировал останавливаться на этом, обещав добрать еще восемь. Алена Кравец заявила, что такой вес опасен для здоровья и даже заподозрила, что у сына Никаса Сафронова возникают проблемы с потенцией.

Наследник художника нашел, что ответить светской львице. Затравкин заявил, что в его адрес давно поступают недвусмысленные намеки Кравец на близкое знакомство. Такое поведение, конечно, льстит мужчине, однако певица совсем не в его вкусе.

Лука подчеркнул, что на фотографиях модель выглядит привлекательно благодаря тому, что она несколько увеличивает свои формы – об этом сообщила "ЭГ". Однако на самом деле ситуация гораздо хуже: по оценке Затравкина, знаменитость весит чуть больше сорока килограммов, и он в реальной жизни своими мощными руками может просто не почувствовать тех форм, над которыми Кравец колдует на снимках.

Лука Затравкин понимает, что такая реакция уязвляет известную модель, обладающую высоким самомнением, но ничего не поделаешь: формы Кравец большого мужчину не возбуждают.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, каким сын Никаса Сафронова был до ожирения.