"Мне жалко денег": 48-летняя Голубкина оправдалась за неухоженный вид

Мария Голубкина не боится быть естественной и нередко появляется на публике без макияжа.

В своем инстаграм-аккаунте 48-летняя актриса часто выходит в прямой эфир без единого грамма косметики на лице и с простым хвостом на голове. Некоторые подписчики хвалят женщину за смелость и натуральность. Другие же считают это банальной неухоженностью и советуют Марии Голубкиной подкорректировать возрастные изменения, ведь она публичный человек.

Недавно актриса заговорила об уколах красоты и дала исчерпывающий ответ на критику в адрес своей внешности. Женщина отметила, что подобные уколы стоят немалых денег и иронично заявила, что жадность просто не позволяет ей спускать средства на такую "ерунду".

"Ведь секрет-то на самом деле прост — мне жалко денег," – оправдалась за свой вид Голубкина.



Актриса считает, что у нее еще нет таких серьезных морщин, из-за которых уколы были бы необходимы. К тому же, совсем скоро из-за санкций и другим "силиконовым" женщинам будет не хватать денег на уколы или филлеры вовсе исчезнут из России, тогда все будут ходить натуральными.

Именно за такой ироничный подход Марию Голубкину любят многие поклонники. В ответ на упреки недоброжелателей в неухоженности преданные фанаты актрисы говорят о том, что она привлекательна и без ботокса, а также самодостаточна и свободна от стереотипов.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как в пышной особе с желтыми зубами люди не узнали Марию Голубкину.