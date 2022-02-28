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Сериалы
Едва пережившая роды Мария Голубкина: Промежность резали канцелярскими ножницами

Едва пережившая роды Мария Голубкина: Промежность резали канцелярскими ножницами

Звезда сериалов "Откровения", "Брежнев" и "Ленинград" Мария Голубкина раскрыла шокирующие подробности.
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В браке с актером Николаем Фоменко Мария Голубкина дважды стала мамой. Первые роды знаменитость вспоминает с ужасом. По словам Голубкиной, в роддоме она встретила не врачей, а настоящих извергов.

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 Мария Андреевна Голубкина

Мария Андреевна Голубкина Актриса

Рожала Мария платно. За медицинскую помощь муж актрисы заплатил десять тысяч долларов.

В ответственный момент Голубкину посадили в специальное кресло. По словам актрисы, доктор принесла канцелярские ножницы, закрутила ногтем шатающийся шуруп на них, а потом разрезала ей промежность. Когда ребенок вышел, рану актрисы наспех зашили.

Мария Голубкина отметила, что медики торопились на последний автобус, поэтому не уделяли ей должного внимания. "У меня разорвалась шейка матки", – поделилась артистка в студии шоу "Звезды сошлись" на НТВ.

Те роды Голубкина едва пережила, поэтому восстанавливалась целый год. Психологическое состояние знаменитости было ужасным.

Во второй раз Мария рожала дома. Актриса решила для себя, что к медикам не пойдет. Сын Голубкиной появился на свет прямо в гостиной. За процессом следили две акушерки. Как призналась звезда, одна из женщин, принимавших у нее роды, пришла за компанию. "Она хотела посмотреть, как живет артистка", – поделилась Мария.

Голубкина добавила, что родила здорового мальчика без особых проблем. Уже через два часа после появления малыша она жарила мясо у плиты.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 февраля 2022, 15:25 Источник: "Ты не поверишь!" на НТВ ✓ Надежный источник
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Ответить:

Гость969202
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Вот дура-то больная на всю голову!
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