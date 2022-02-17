"Глазам не верю": в пышной особе с желтыми зубами не признали Марию Голубкину

Народ обсуждает преображение звезды кино и сериалов.

Актриса Мария Голубкина всегда отличалась от большинства актрис. Знаменитость никогда не переживала из-за морщинок и лишнего веса. "Все полезно, что в рот полезло", – цитирует актриса пословицу, когда журналисты спрашивают ее о диетах и похудении.

Между тем в Сети активно обсуждают свежие снимки в инстаграм-аккаунте Марии. Актриса предстала перед камерой в спортивном костюме и без прически. Голубкина сделала акцент на губах – нанесла на них красную помаду.

По мнению светских сплетников, на опубликованных кадрах звезда экрана кажется располневшей. В пышной особе не сразу признали красавицу-артистку. "Глазам не верю" – рассуждает народ. Кроме того, пользователи Сети посоветовали Голубкиной отказаться от алого оттенка помады. Дело в том, что этот цвет визуально делает зубы желтее.

Пять лет назад Мария признавалась, что не хочет тратить деньги на косметологов. Эффект от бьюти-процедур, говорила Голубкина, все равно надолго не сохраняется. "Колют, а это больно, да еще не всех берет", – рассуждала звезда кино и сериалов. Однажды в салоне красоты из-за действий специалиста на лице знаменитости появился синяк. Марии пришлось целую неделю ходить с гематомой.

Впрочем, перед 48-летием Голубкина все же решилась на небольшое преображение. В личном микроблоге Мария даже публиковала фото, на которых была запечатлена после процедуры в повязках. О том, какие манипуляции ей были проведены, знаменитость умолчала. Подписчики предположили, что Голубкина сделала какую-то малоинвазивную омолаживающую процедуру.