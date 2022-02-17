Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Зачем Лановой оставался с юной Куликовой один на один в аудитории: признание звезды "Склифосовского"
Принц Гарри решил бросить Меган Маркл ради дорогой женщины
"Целуются взасос с мужиками": поменявшему пол Дроботенко досталось
Прозревшая Гурцкая поведала о своем состоянии: Чувствую себя нормальной
партнеры
Четверг
17 февраля
Лента новостей
19:51
Угодивший в скандал с наследством Баталова Цивин свалил все на Дрожжину: Минирует и отнимает квартиры
19:51
Растянувшая "рогатку" Волочкова повторила трюк известного плейбоя
19:31
Российские власти намерены взять мигрантов на стройках под жесткий контроль
19:19
"Невероятные": Плотские утехи Янковского и Пожарской в годовщину свадьбы взорвали Сеть
18:54
Воля заговорил о разводе с пережившей насилие Утяшевой
18:33
Добровольная бездетность: почему россияне отказываются заводить детей
18:19
"Кукушка у меня поехала": Зверски избитая мужем Сябитова вывалила секрет
18:12
"Глазам не верю": в пышной особе с желтыми зубами не признали Марию Голубкину
18:04
У Валиевой вырвали золото из рук: почему плакала Тутберидзе
18:00
Я ненавижу спорт!: Проигравшая Трусова закатила публичную истерику и зареклась выходить на лед
17:38
Мистика или обычная рассеянность? Почему в доме часто теряются и ломаются вещи
17:23
"Аж язык весь белый": Намокшей под душем Бузовой "подлизала" коллега
17:21
"Я продолжаю лечиться": пережившая домашнее насилие Утяшева рассказала о страшном
17:17
Захватывает все тело: неизлечимо больной Аверин из "Склифосовского" боится беспомощного состояния
17:17
На заваленной могиле Мягкова не обнаружили памятника
16:59
"Сидел, аферист, террорист": Битая мужем Сябитова пнула Волочкову за неумелый выбор любовника
16:37
"Любовь зла, полюбишь и козла": за что хвалят и ругают сериал "Холодные берега. Возвращение"
16:36
Неудачливая телеведущая Загитова собралась на сцену: Могу стать актрисой
16:31
Лавров призвал Зеленского не волноваться из-за переговоров России и Запада
16:20
Деньги текут рекой: Тодоренко шокировала размером зарплаты
16:02
"Я не виновата!": Валерия выбрала другого после поступка забывшего о ней Пригожина
15:59
"Просто радуешься": Схватившаяся за стакан разведенка Лазарева показала важного мужчину
15:41
"Лещей надаю!": Заведенная Гузеева схватила за горло вечную соперницу
15:41
Истосковавшаяся Арзамасова устроила Авербуху горячий прием: Как будто два года не был
15:38
Лукашенко заявил о готовности разместить в Белоруссии "сверхъядерное оружие"
15:27
"Поплыло" лицо и мешки под глазами: у Певцова за трибуной заподозрили болезнь
15:26
"На этом все": Сраженный страшным недугом Соседов поставил точку
15:21
Высунувшую язык от удовольствия Стриженову застукали с прибором мужика внутри: Творит чудеса!
15:20
В 14 лет была с Чадовым, в 16 спивалась со Шнуровым, кинула двоих мужей: с кем крутила романы Акиньшина
15:19
"Прелесть!": Вывалившая грудь звезда "Бригады" возбудила народ
15:17
"Вертит жопой": вернувшейся в театр Бузовой дали под дых
15:11
Раскрыты пугающие детали внезапной смерти Утяшевой: Пена изо рта, язык выпал
14:44
Счастливую Кабаеву поздравляют с беременностью
14:42
Люди массово скупают квартиры в Москве
14:42
"Еще одна Волочкова!": Севшая в раскоряку Ковальчук сверкнула интимным бугорком
14:41
"Невеста!": Литвинову в свадебном платье сняли с горячим полуголым "женихом"
14:36
Размазня и неженка: Ургант жестко высмеял Бондарчука
14:26
Раздвинувшая ноги Нинидзе придавила задом полуголого Виторгана
14:05
"Больно!": Прикованная к коляске Тарасова кричит о своем горе
14:03
Реальные доктора надорвали животы от смеха из-за ляпов в сериале "Склифосовский"
14:01
Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья
13:53
"Унялись обе! ": Солнцев вмазал скандалящим Бузовой и Бородиной
13:51
Сильно сдавший Малахов стал отказываться от привычного: Эксперименты позволительны
13:48
Хирург дал рекомендации по предотвращению тромбоза после COVID-19
13:29
В Сети опубликованы фото беременной голой сестры Фриске
13:13
Новые проверки: Допинг-скандал с Валиевой получил продолжение
13:11
Ого! Возбужденный Ярмольник заласкал пальцами даму в халатике
12:57
Гей-муж, отвернувшиеся друзья из КВН и скандал после шоу с Кудрявцевой: звезде "Интернов" Пермяковой – 50
12:55
Сахарный диабет: рухнувшая на забор Асмус вызвала жалость
12:25
Внук Пугачевой шокировал любимую бабушку неожиданным подарком: Раритет
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Песков рассказал о шутках Путина по поводу сообщений о "точной дате вторжения России"
"Стирает грань между мужским и женским": по любителю экспериментов Киркорову жестко прошлись
Потеряв родных, решил уйти в монахи и переписать все на церковь: как живет Дмитрий Дюжев
"Это смешно": Бузова поиздевалась над безработным Тарасовым
"Хоть 15-летнюю девочку играть": пенсионерка Долина теперь выглядит младше и свежее дочери
"Моя жизнь зашла в тупик и дальше делать нечего": безутешная Малышева прорыдала всю ночь
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
"Глазам не верю": в пышной особе с желтыми зубами не признали Марию Голубкину

"Глазам не верю": в пышной особе с желтыми зубами не признали Марию Голубкину

Народ обсуждает преображение звезды кино и сериалов.
прочитано 316 раз

Актриса Мария Голубкина всегда отличалась от большинства актрис. Знаменитость никогда не переживала из-за морщинок и лишнего веса. "Все полезно, что в рот полезло", – цитирует актриса пословицу, когда журналисты спрашивают ее о диетах и похудении.

ПО ТЕМЕ

"Недолюбленная тетя" Голубкина публично оголилась после скандала с Волочковой

"Прекрасная балерина. Была": Облитая помоями Голубкина кинула камень в унизившую ее Волочкову

Между тем в Сети активно обсуждают свежие снимки в инстаграм-аккаунте Марии. Актриса предстала перед камерой в спортивном костюме и без прически. Голубкина сделала акцент на губах – нанесла на них красную помаду.

По мнению светских сплетников, на опубликованных кадрах звезда экрана кажется располневшей. В пышной особе не сразу признали красавицу-артистку. "Глазам не верю" – рассуждает народ. Кроме того, пользователи Сети посоветовали Голубкиной отказаться от алого оттенка помады. Дело в том, что этот цвет визуально делает зубы желтее.

Пять лет назад Мария признавалась, что не хочет тратить деньги на косметологов. Эффект от бьюти-процедур, говорила Голубкина, все равно надолго не сохраняется. "Колют, а это больно, да еще не всех берет", – рассуждала звезда кино и сериалов. Однажды в салоне красоты из-за действий специалиста на лице знаменитости появился синяк. Марии пришлось целую неделю ходить с гематомой.

Впрочем, перед 48-летием Голубкина все же решилась на небольшое преображение. В личном микроблоге Мария даже публиковала фото, на которых была запечатлена после процедуры в повязках. О том, какие манипуляции ей были проведены, знаменитость умолчала. Подписчики предположили, что Голубкина сделала какую-то малоинвазивную омолаживающую процедуру.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 февраля 2022, 18:12 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезда "Сватов" Федор Добронравов предстал в неожиданном амплуа

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Кость в горле: со скандалом покинувший "Моссовет" Домогаров вбил последний гвоздь в крышку театра

Печальный конец
Шоу-бизнес

Раздвинувшая ноги Нинидзе придавила задом полуголого Виторгана

Пара показала интимные ласки
Шоу-бизнес

"Еще одна Волочкова!": Севшая в раскоряку Ковальчук сверкнула интимным бугорком

Так она заработала на еду
Шоу-бизнес

"Попросил раздеться": Дубцова разболталась о домогательствах известного продюсера

Певица раскрыла подробности

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года
Благоприятные дни для переезда в 2022 году
Благоприятные дни для инвестиций в 2022 году
Удачные дни для стрижки в 2022 году

Здоровье

Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья
Хирург дал рекомендации по предотвращению тромбоза после COVID-19
В России вновь выявили свыше 180 тысяч новых случаев COVID-19
"Умирают от отсутствия ухода": врач Нурисламов рассказал об ужасных условиях в ковидной реанимации

Спорт

У Валиевой вырвали золото из рук: почему плакала Тутберидзе
"Больно!": Прикованная к коляске Тарасова кричит о своем горе
Новые проверки: Допинг-скандал с Валиевой получил продолжение
"С самых первых шагов": Как фигуристка Валиева пробилась в большой спорт

Регионы

Буйный мужчина расписал кровью стены подъезда любовницы в Ленобласти
В Орехово-Зуево мужчина убил возлюбленную ножом
В Челябинской области ребенка госпитализировали после нападения стаи собак
В Петербурге проходчик погиб при проведении работ в метро
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+