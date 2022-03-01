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Шоу-бизнес
Застала мужа с Печерниковой, вышла за наркомана и поселилась с 30 кошками: что стало с Варлей

Застала мужа с Печерниковой, вышла за наркомана и поселилась с 30 кошками: что стало с Варлей

Для большинства зрителей Наталья Варлей до сих пор остается Ниной из "Кавказской пленницы". Благодаря этой картине актриса обрела славу и огромное количество воздыхателей – мужчины постоянно звали ее замуж. Сложно представить, как личная жизнь одной из главных советских красавиц могла пойти наперекосяк.
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Наталья Варлей родилась в 1947 году и росла творческим ребенком. В детстве она записалась в акробатическую студию, а после школы поступила в цирковое училище. Окончив его с отличием, будущая кинозвезда начала выступать как эквилибристка. Варлей настолько любила цирк, что, возможно, и не подумала бы связать жизнь с актерской профессией. Но в один момент ее судьба приняла крутой поворот – она познакомилась с режиссером Георгием Юнгвальд-Хилькевичем.

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Наталья Владимировна Варлей актриса театра и кино

Постановщик увидел будущую звезду на представлении прославленного клоуна Леонида Енгибарова и был сражен ее красотой. Режиссер пригласил эквилибристку сниматься в фильме "Формула любви", а она сразу же согласилась. Вскоре Наталья Варлей сыграла главную роль в "Кавказской пленнице" и прославилась на весь Союз. За свою карьеру звезда кино исполнила более 60 ролей, но ни одна из них не принесла ей такого же успеха.

После выхода на экраны "Кавказской пленницы" молодая актриса стала предметом обожания многих мужчин. Воздыхатели буквально преследовали знаменитость и постоянно звали ее замуж, а она, несмотря на это, так и не смогла найти свое счастье в личной жизни. Первым мужем звезды кино стал актер Николай Бурляев. Брак был ранним и быстро пошел под откос. Конец отношениям супругов пришел тогда, когда после очередной ссоры артистка вернулась домой и застала мужа с Ириной Печерниковой, по-семейному поедающих приготовленный ею суп.

Во время учебы в театральном Наталья Варлей закрутила роман с Владимиром Тихоновым. Молодая артистка и не подозревала, что сын знаменитых актеров Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова принимает запрещенные вещества и узнала об этом только в день свадьбы. Вскоре у пары появился наследник Василий, но, поговаривают, ребенка Наталья родила не от мужа, а от однокурсника Константина Райкина. Как бы там ни было, спасти супруга от зависимости Варлей так и не удалось – через несколько лет они развелись.

В промежутке между вторым и третьим браком у артистки родился младший наследник Александр. Знаменитость не раскрывает имя отца своего второго ребенка. Некоторые подозревают, что мальчик появился на свет от женатого актера из Узбекистана. Третьим мужем Натальи стал молодой строитель Владимир. Сообщалось, что в какой-то момент супруги даже обвенчались, но развод был почти неизбежен. Мужчина не смог поладить с младшим наследником Варлей.

Сейчас Наталье Варлей 74 года. Актриса почти не снимается в кино и ведет спокойный образ жизни вдали от городской суеты – на даче под Сергиевым Посадом. Намного важнее работы для нее теперь семья: двое сыновей и взрослый внук Евгений. К тому же, ни для кого не секрет, что Варлей обожает животных, поэтому ее одиночество уже много лет скрашивают любимые кошки. Поговаривают, в свое время в ее доме обитали более 30 хвостатых.

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Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 1 марта 2022, 17:01 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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