Варлей заявила о возвращении на экраны после слухов о сердечном недуге

В Барнауле состоялся творческий вечер актрисы Натальи Варлей. Мероприятие прошло в рамках фестиваля "Шукшинские дни на Алтае".
Общаясь с поклонниками 74-летняя Варлей рассказала, что скоро будет сниматься в проекте телеканала "Россия 1". Лента будет состоять из четырех серий. Наталье Владимировне доверили главную роль.
Подробности Наталья Варлей раскрывать отказалась. Знаменитость отметила, что не суеверна, однако заметила некоторую закономерность. "Говорю о планирующихся съемках, а в итоге никуда не еду — или проект закрыли, или другую актрису нашли", – посетовала знаменитость.
Наталья Варлей отметила также, что в современном кинематографе ей нравится далеко не все. Часто сценарии, которые присылают звезде, оставляют желать лучшего. Варлей добавила, что у возрастных актрис практически нет хороших ролей. Рассчитывать можно только на образы матерей, тетушек и соседок.
Наталья Владимировна добавила, что работа для нее не главное. С возрастом она поняла, что в центре всегда должна быть семья. У Варлей два сына и взрослый внук. "Приходилось метаться между домом и работой, многое детям недодала", – отметила актриса.
Как писали "Дни.ру", весной этого, 2021 года, у артистки обнаружили проблемы со здоровьем. По слухам, Наталья Варлей была госпитализирована с сердечным недугом.
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