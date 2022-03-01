"У нас будет ребенок": шокирующее заявление о звезде "Пусть говорят" Диане Шурыгиной

Стас Барецкий заявил, что Диана Шурыгина от него беременна. Сама звезда эти слова еще не подтверждала.

Стас Барецкий любит привлекать к себе внимание и делать громкие заявления. Бывший участник группировки "Ленинград" уже много раз вводил народ в ступор своим поведением. По его словам, от него уже ждали детей Анастасия Ивлеева, Алена Пискун и другие артистки.

Сами девушки не комментиорвали такие громкие слова музканта. Спустя многие месяцы было очевидно, что все, что сказал Стас Барецкий, – "хайп!" и ничего больше. Ни одна из названных ими звезд так пока и не стала мамой за это время. Теперь, как говорит знаменитость, ребенка от него ждет Диана Шурыгина.

Напомним, что когда-то имя Дианы Шурыгиной громко прогремело на всю страну, когда она, обвинив Сергея Семенова в изнасиловании, стала главной героиней "Пусть говорят" с Андреем Малаховым. Тогда общество поделилось на два лагеря. Кто-то встал на сторону девушки, а кто-то поддерживал парня, который на тот момент уже отбывал наказание в тюрьме.

"Шурыгина с Ребровым рассталась из-за меня! У нас будет ребенок!" – заявил корреспонденту "Дни.ру" Стас Барецкий.

Диана Шурыгина пока молчит и не говорит, правда это или нет. Все станет известно через несколько месяцев, когда живот, если внутри есть ребенок, уже невозможно будет скрывать.