Эффект от пластики Семенович вызвал оторопь: Худое лицо и толстое тело

Анна Семенович показала поклонникам результаты липосакции, но не всем они пришлись по вкусу.

Анна Семенович никогда не была худышкой, однако ее это не смущало, и она открыто выступала за бодипозитив. Тем не менее, артистка решилась на кардинальные изменения своей внешности и перенесла операцию по откачке жира.

Сначала звезда показывала снимки из больничной палаты: в перебинтованной Семенович, конечно, сложно разглядеть изменения. Однако среди обилия послеоперационных фотографий появился новый: на нем звезда без бинтов, в красивом платье и с макияжем. Конечно, этот снимок – не результат липосакции, но об эффекте и своих впечатлениях она рассказала в тексте под постом.

Анна призналась, что давно комплексовала из-за своих рук и лица, вот и решилась на процедуру. То, что получилось на выходе ее, безусловно, обрадовало. Вот только у поклонников недавняя операция звезды вызвала недоумение. В комментариях поклонники стали рассуждать о том, что, возможно, после липосакции актриса будет выглядеть непропорционально.

"А будет ли гармонично смотреться худые руки и пышное тело? Если менять, то всё, а не что-то одно", – отметила одна из подписчиц.

Ранее Семенович подробно рассказала, как будет проходить ее реабилитация. По словам теледивы, ей предстоит носить специальный инвентарь.