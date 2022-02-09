Перебинтованная после операции Семенович не может работать

Из-за операции по исправлению фигуры Анна Семенович выпала из рабочего графика.

Анна Семенович всегда была обладательницей пышных форм, однако недавно она решилась на кардинальное преображение. Так, она перенесла операцию по откачке жира. Теперь артистка проходит реабилитацию, из-за чего даже на время отказалась от работы.

Накануне она поделилась эмоциями от сделанной процедуры. По ее словам, она осталась довольна. Она рассказала, что ей подруги посоветовали решиться на липосакцию. Так, ей не нравились руки и подбородок, а потому она решила немного уменьшить эти части тела. Семенович считает вполне нормальным то, что человек исправляет что-то в своей внешности, если видит какие-либо недостатки. Более того, артистка уверена, что женщина должна стремиться стать лучшей версией себя.

Также звезда рассказала, как проходит ее реабилитация. Она призналась, что несколько недель ей нужно носить специальные рукава и фиксатор для подбородка. "На мне специальная повязка", – заявила она. Причем снимает певица их только тогда, когда идет в душ. При этом исполнительница наслаждается возможностью немного отдохнуть от работы. "Я нахожусь в состоянии такого кайфа", – подытожила Анна.

Однако долго расслабляться бывшая участница группы "Блестящие" не намерена. Уже скоро она выпустит клип, в котором предстанем в новом образе – постройневшей и помолодевшей.