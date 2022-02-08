"Стала меньше болтать и ржать": откачавшая жир Семенович показала лицо после операции

42-летняя Анна Семенович восстанавливается после хирургического вмешательства. Певица перенесла липосакцию рук и зоны подбородка.

Звезда решила пойти на экстремальное похудение. Результатом преображения она поделилась в своем микроблоге. В "Сторис" Анна Семенович сообщила, что операция проводилась под общим наркозом, поэтому знаменитости пришлось некоторое время побыть в клинике.

Врачи обязали исполнительницу носить на лице утягивающую повязку, необходимую для того, чтобы кожа не обвисала. Области рук же ей зафиксировали бандажами. Анна Семенович поведала, что находится дома второй день, и у нее в порядке. Певица призналась, что ее клонит в сон – это последствие наркоза. "Стала меньше болтать и ржать", – с иронией отметила вокалистка.

Результатом операции Анна Семенович осталась довольна. Правда, как отметила звезда, у нее еще сохранился отек на шее. Знаменитость делает необходимые процедуры, чтобы он пропал к ее дню рождения – 1 марта. Кроме того, певица поведала, что пришла в себя почти сразу после процедуры. К работе она намерена приступить дней через десять.

Поклонники пожелали Анне Семенович быстрейшего восстановления и осыпали комплиментами. "Молодец!", "Красавица", – пишут комментаторы звезде.