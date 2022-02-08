После слухов о разводе жена доживающего Мартиросяна оголила пикантную часть тела

Слухи о том, что жена знаменитого комика хочет развестись с ним, не останавливают Жанну делиться с подписчиками весьма пикантными фотографиями.
Так, сегодня супруга Мартиросяна порадовала подписчиков новым по-настоящему зимним снимком: на нем девушка позирует во дворе, усыпанном снегом. Жена популярного шоумена облачилась в длинную белую юбку, полностью покрывающую ее нижнюю часть тела. Однако самое интересное Жанна решила не прятать и, не стесняясь, задрала юбку, оголив свои ноги. Поклонники девушки пришли в восторг от снимка и принялись осыпать ее лестными комментариями, а кто-то даже спутал ее с певицей и моделью Анжеликой Агурбаш.
"Как всегда красотка!", – восхитился один из подписчиков.
Но больше всех снимком впечатлилась мужская половина подписчиков: они буквально забросали Жанну смайликами в виде языков пламени в комментариях.
Напомним, в последнее время Гарику Мартиросяну пророчат окончание его юмористической карьеры. Об этом заявил Саша Малой, который раскритиковал шоумена после того, как он решил не поддерживать комика Мирзализаде, которого депортировали из России после неудачной шутки. По его словам, отсутствие вмешательства с его стороны связано как раз с тем, что из-за кризиса в карьере юморист опасается влезать в скандалы.