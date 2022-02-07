Жуткие снимки откачавшей жир 41-летней Семенович

На свой странице в социальных сетях певица поделилась видео из клиники, где сделала липосакцию рук и зоны подбородка. О косметической процедуре Анна решила рассказать максимально честно и из первых уст, чтобы избежать возможных домыслов и искажения фактов.

"Вы все знаете, что я очень открытый и честный человек, – говорит Семенович. – Скоро весна, и у меня на нее большие планы. Я готовлю совершенно бомбический музыкальный подарок и хочу представить его для вас в восхитительной форме"

Певица пояснила, что решила "немного усовершенствовать свою фигуру". "Есть места, которые мне захотелось поправить, – пояснила звезда. – Я сделала липосакцию зоны подбородка и рук. Это проблемные для многих места, и одними занятиями спортом привести их в идеальную форму довольно сложно и долго. Но благодаря операции, которую я сделала в лучшей клинике, желаемый результат я увидела в зеркале уже на следующий день".

Впереди еще много работы! "Я поставила перед собой цель к своему дню рождения сделать тело своей мечты. Вспомнила все, чему меня учили в Академии физкультуры, сама составила комплекс упражнений и план питания. И приступила к активным тренировкам. Обещаю 1 марта удивить вас еще более роскошной фигурой", – улыбается Анюта.

Во время операция по откачке лишнего жира на подбородке хирург делает малозаметные подчелюстные проколы для введения трубки-канюли. Иногда разрезы выполняются вблизи ушных раковин, это зависит от характера эстетического дефекта подбородка и шеи. Перед удалением жировую ткань разрыхляют путем ультразвуковой кавитации или введения раствора Кляйна, в зависимости от показаний. Похожим образом проходит липосакция и в других частях.