"Довольно экстремально": лицо Чеховой покрылось ужасными пятнами

Пик популярности Анфисы Чеховой, видимо, уже позади. Теперь женщине не так просто привлечь внимание аудитории. Артистку, наверное, это расстраивает, ведь раньше множество лайков набирали даже самые обыкновенные фотографии, а теперь нужно изловчиться, чтобы привлечь народ. Пользователей сети не удивить даже пикантными снимками в нижнем белье. При этом звезда все же не хочет слепо гнаться за популярностью и проводить различные опросы, чтобы поднять актив.
По всей видимости, телеведущая решила теперь завлекать в свой микроблог женскую аудиторию. Так, она теперь все чаще рассказывает о различных секретах красоты и косметике. Нередко она поднимает тему похудения и ухода за шевелюрой. А недавно она заговорила о косметологических процедурах.
Накануне Анфиса поведала подписчикам об удалении пигментных пятен, благодаря чему вскоре ее кожа приобретет молодость и ровный тон. Однако пока что результат скорее пугающий, чем впечатляющий. Так, Чехова вышла в сторис с жуткими пятнами, которые остались на ее лице после процедуры омоложения. Она написала, что пигмент "выхлопнулся наружу", из-за чего складывается ощущение, что состояние кожи только ухудшилось. "Сейчас выглядит довольно экстремально", – написала Анфиса. Но, по словам звезды, вскоре эти ужасные отмети ны на лице исчезнут.