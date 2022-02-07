"Мальдив было мало": Шикующую за границей Гагарину жестко приложили

Полине Гагриной досталось от хейтеров.

Недавно артистка с детьми отдыхала на Мальдивах. Полина регулярно выкладывала фото и видео из поездки, а неравнодушные не уставали обсуждать ее фигуру. Хейтерам то не нравилась худоба звезды, то ее небольшая грудь, некоторые даже нашли на одной из фото искривление позвоночника. Однако сама Гагарина на негатив не реагирует и продолжает выкладывать яркие снимки.

Полина вернулась с Мальдив буквально на несколько дней и снова уехала в жаркую страну. Об этом она радостно сообщила подписчикам, показав фото на серфе на фоне лазурной воды. Недоброжелатели не смогли пройти мимо.

Шикующую за границей Гагрину жестко приложили. "Все меняется в вашей жизни со скоростью звука (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Я за свои 50 лет даже в ресторане не был. А тут каждое воскресенье острова", "Совесть есть?", "Мальдив ей было мало, видимо!", - высказались хейтеры.

Ранее Полина Гагарина все же ответила комментаторам, которые переживали за ее худобу и маленькую грудь. Артистка обозначила, что не изнуряет себя голодовками, а просто придерживается здорового питания, чтобы тяжесть тела не создавала неудобств на концертах. Что касается форм, Полина призналась, что всегда была довольна своей грудью и никогда не мечтала сделать ее больше.