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Шоу-бизнес
"Папа африканец?": Гальцев познакомил страну с темнокожим отцом

"Папа африканец?": Гальцев познакомил страну с темнокожим отцом

Знаменитый артист Юрий Гальцев представил публике отца с необычной внешностью.
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Юморист Юрий Гальцев проникся воспоминаниями о далеком детстве. Он посвятил публикацию в "Инстаграм" своему отцу Николаю Афанасьевичу. Комик показал старую архивную фотографию и написал душевный текст — так он познакомил страну с главой семьи.

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Пародист затосковал по любимому родственнику. Мужчина трогательно упомянул шляпу, в которой его близкий человек щеголял более полувека назад. "На фотке отец держит меня на руках. Мне два с половиной года. Отцу 29 лет", — написал заслуженный артист России.

Юрий Гальцев отметил, как сильно бы хотел вновь приблизиться к отцу. Увы, это невозможно, Николай Афанасьевич скончался в 2011 году. При жизни он привил сыну любовь к музыке: давал денег на раритетные пластинки и научил его играть на различных инструментах. Музыкальные способности не раз выручали юмориста на творческом пути.

Пользователи Сети остались под впечатлением от снимка. Некоторые решили, что Николай Афанасьевич обладал смуглой кожей. По сравнению с белощеким мальчуганом он выглядит на снимке необычно. Возможно, фотопленку проявляли при плохом освещении.

"Батяня вышел какой-то темнокожий", "Папа африканец?", "Какой отец красавчик", "На молодого Обаму здесь похож", "Ничего себе", "Просто супер!", "Добрая память ушедшим родителям", — такие комментарии получил Юрий Гальцев.

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Юрий Гальцев. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 6 февраля 2022, 16:23 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Темнокожая "кукла Барби" покорила внешностью

комментарии

Ответить:

ГостьТИНА
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Жалко.что так рано ушли родители Так бы гордились своим сыноми Отец его м ного сделал для его развития-это на всю жизньПравда.Юрий.сам по себе от рождения талантлив и только его подстегнуть и все пошло на ура!!!
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