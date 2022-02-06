"Кредиторы стали душить": Выселенная из дома Агурбаш заявила о банкротстве

Пережив тяжелый развод с богатейшим бизнесменом, Анжелика Агурбаш вывалила на всю правду о разорении.

Когда-то Анжелика Агурбаш казалась современной Золушкой. Симпатичная девушка завоевала сердце крупного колбасного предпринимателя и стала купаться в деньгах. Она познала все прелести богатой жизни и все ужасы брака с домашним тираном.

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Как сообщила звезда, ее экс-супруг Николай был крайне агрессивен — мог стрелять больных голубей, заставлять своих сотрудников есть колбасу в собачьей будке, бил супругу. Как-то раз он выселил ее из дома, поскольку она явилась на 15 минут позже обещанного. Охрана не открыла ей ворота, а няня выбросила артистке одежду из форточки.

Однажды терпение певицы лопнуло. Она развелась с Николаем, он оставил ее с сыном Анастасом без крыши над головой. Недавно в эфире телешоу Анжелика Агурбаш заявила о банкротстве бывшего мужа.

"У него сейчас очень большие проблемы, затруднения. Он абсолютный банкрот. У него все в аресте, в залогах... Объявился он три года назад, когда появились проблемы финансовые. Кредиторы стали его душить..." — рассказала знаменитость.

Тогда оставшийся без копейки колбасный король хотел выписать экс-супругу и сына из трехкомнатной квартиры на Крылатских холмах, но своего не добился. Анжелика Агурбаш осталась непреклонна. У нее нет сочувствия к бывшему, она считает его ненормальным человеком.