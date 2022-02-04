Кто заменит больного Маслякова в КВН: Названо имя

После новости о том, что 61-й сезон начнется без Александра Маслякова, который заболел коронавирусом и самоизолировался, поклонники шоу, а также его участники начали рассуждать, кому предстоит занять пост ведущего.
На время его болезни на замену встали другие юмористы, однако увидят ли зрители Маслякова-старшего в эфире после самоизоляции – большой вопрос. К тому же, в конце прошлого года он сам заявлял о желании уйти на покой. Артист "Уральских пельменей" Роман Поставалов предполагает, что, находясь на самоизоляции, Александр Васильевич на самом деле ищет человека, который его заменит. А его коллега Сергей Ершов считает, что отбор может проходить на конкурсной основе: мэтр КВН посмотрит, как с ведением игр справляются другие юмористы, и уже потом примет решение.
Многие полагали, что на место бессменного ведущего придет его сын – Александр, однако, уверен Ершов, тот вряд ли захочет пойти по стопам отца. При этом у артиста есть предположение, кто может согласиться и стать отличной заменой.
"Я думаю, там уровень будет самый высочайший. Иван Ургант, например, ну или другие звезды. Великие люди, как и игра великая", – заключил Сергей Ершов.
Напомним, о положительном ПЦР-тесте Масляков рассказал сам – в видеообращении к поклонникам. Также ведущий объяснил зрителям, в каком формате будут проходить игры нового сезона в его отсутствии.