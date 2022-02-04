"Неприятно": 64-летняя дочь Рождественского бьет мужика по яйцам

64-летняя Екатерина Рождественская, как оказалось, любит бить мужика прямо по яйцам. Вот как она описала происходящее: "Ты его бьешь по яйцу, а он смотрит… Неприятно… Хотя улыбается обещающе".
Подписчики Рождественской стали предполагать, какой может быть реакция у представителя сильного пола после подобного удара. "Заранее ехидно улыбается", "Ага, улыбается, а ты ему: сейчас мозг выскребу!", "Такой может и претензии предъявить", "Страх и отвращение", "Вряд ли когда бьют по яйцу будет такая улыбка", – пишут знающие люди в комментариях.
Разумеется, обсуждает Екатерина с поклонниками не живого мужика, а оригинальный фарфоровый бюст, у которого голова – это держатель для сваренного яйца.
В XVIII веке без такого держателя не обходился завтрак высших слоев общества. Тогда было принято день начинать с яйца, сваренного непосредственно перед подачей на стол. Тогда же появились и различные варианты исполнения – от рюмочки до такой головы. Называется такое приспособление "пашотница". А лидерами по производству и использованию в повседневности таких вещиц сегодня считается Англия и Китай.