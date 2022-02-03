Грязным склокам Собчак и Шнурова дали правовую оценку: Разберутся без суда

Новая песня Сергея Шнурова, посвященная Ксении Собчак, продолжает волновать умы россиян.

Лидер группы "Ленинград" в своем творчестве высказал сомнения относительно родства сына Ксении Собчак с Максимом Виторганом. Эти грязные намеки возмутили Виторгана и дали актеру зеленый свет для обращения в суд. Звездный адвокат Сергей Жорин считает, что у экс-супруга Ксении Собчак есть все основания подать иск на обидчика, однако, скорее всего, делать этого он не станет.

В комментарии Пятому каналу юрист объяснил, что у неосторожных слов Шнурова могло бы быть широкое юридическое развитие, так как здесь затронуто много разных вопросов. Тем не менее, у таких людей, как Шнуров и Собчак, гораздо лучше получается"жечь глаголом" и этот способ разрешения конфликта стал бы для них наиболее эффективным.

"Мне кажется, что джентльмены разберутся без суда," – заявил Жорин.

Ранее правовую оценку звездным разборкам дали и другие коллеги Жорина. Юристы сошлись на том, что повод для обращения в суд у Ксении Собчак и Максима Виторгана определенно есть.

Впрочем, оскорбленные экс-супруги уже ответили Шнурову в публичном пространстве. Ксения Собчак назвала оппонента шнуровкой на чужих ботинках и намекнула на отсутствие у него таланта. Максим Виторган в свою очередь плюнул в Сергея Шнурова, предложив ему стареть с достоинством и не опошлять имени его маленького сына.