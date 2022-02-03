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Шоу-бизнес
Овдовевшую Зудину оторвали от родной внучки: Названы причины

Овдовевшую Зудину оторвали от родной внучки: Названы причины

Для Марины Зудиной появление на свет внучки стало настоящим сюрпризом, ведь от нее девочку долго прятали.
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Прошлым летом стало известно, что сын Марины Зудиной и Олега Табакова Павел впервые стал отцом, однако, как оказалось, это радостное событие произошло еще год назад. Пара умело скрывала прибавление, причем не только от публики, но и от бабушки – Марины Зудиной.

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 Марина Вячеславовна Зудина

Марина Вячеславовна Зудина актриса

О том, что вдова Табакова стала счастливой обладательницей внучки по имени Мия, она узнала, когда малышке был уже месяц. В один день ей позвонил сын и сказал, что ему нужно с ней серьезно поговорить. Выяснилось, что сохранение внучки в тайне было не случайным: родители Мии к моменту, когда ей исполнился месяц, уже были не вместе. О том, почему так произошло, Зудина решила не рассказывать, зато призналась, что дочь была дана ее 26-летнему сыну в нужный момент.

"Появление дочки важно для Павла, для его взросления, для осознания того, что он уже за кого-то ответственен", – призналась оторванная от внучки на год вдова Табакова.

Зудина добавила, что Мия, как ее отец и дедушка, родилась в августе – пятого числа. Девочка растет веселой, позитивной, энергичной и очень любознательной. Кстати, Миа – не совсем точное имя внучки Табакова. О том, как на самом деле зовут девочка, ранее рассказывали "Дни.ру".

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Публикация от Марина Зудина (@marinazudina_official)

Напомним, что отношения Павла и Софии начались во время съемок в одном проекте и развивались очень стремительно. Позже у пары родилась дочка, однако сохранить отношения у актеров не получилось. После расставания сын Табакова уже появлялся на публике с новой девушкой.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
3 февраля 2022, 08:50 Источник: "7 Дней" ✓ Надежный источник
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