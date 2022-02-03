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Шоу-бизнес
Вывалившая грудь Зудина вызвала оторопь

Вывалившая грудь Зудина вызвала оторопь

Поклонники не оценили образ Зудиной на ковровой дорожке.
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Недавно отгремела премия "Золотой орел", которую посетили многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Посетила мероприятие и Марина Зудина, которая шокировала поклонников весьма откровенным образом. Вдова Табакова облачилась в черное платье с глубоким декольте, чтобы подчеркнуть шею и грудь женщина предусмотрительно собрала волосы. Стоит отметить, что актрисе удалось приковать к своей персоне взгляды присутствующих. Так, весь вечер все смотрели только на артистку.

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Марина Вячеславовна Зудина актриса

В своем "Инстаграм" звезда поделилась кадрами, на которых она позирует на ковровой дорожке. Многие фанаты принялись нахваливать ее внешний вид. "Ослепительная". "Очень красивая! Слов нет, одна эмоция – ухх красавица!, "Какая вы роскошная", "Вы очаровательны, возраста нет, улыбка шикарная, в глазах огоньки", "Невероятная грация", "Королева, вам очень идет это платье", "Вы всегда лучезарны! Вы мне всегда нравитесь", "Марина, вам 25? Образ на миллион", – написали поклонники.

Однако не всем пришелся по нраву столь откровенный образ актрисы. Некоторые отметили, что Зудина совсем не похожа на скорбящую вдову. "Веселая вдова", "Ужас. Улыбка Джокера", "Платье похоже на фартук. Не надевай больше никогда. И голову приведи в порядок, как посудомойка с этой прической", – отметили в комментариях.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 февраля 2022, 02:00 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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