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Шоу-бизнес
"Три ночи не сплю": Звезда "Деффчонок" отправила сына сражаться

"Три ночи не сплю": Звезда "Деффчонок" отправила сына сражаться

Галина Боб поделилась с подписчиками достижениями своего сына.
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Звезда сериала "Деффчонки" в последнее время с головой ушла в материнство. Недавно она родила третьего ребенка и на этот раз наконец-то девочку. Галина Боб активно развивает свой "Инстаграм": снимает юмористические видео с мужем и детьми, делится советами по воспитанию и в принципе моментами из жизни.

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Недавно она поделилась в своем микроблоге своей гордостью. Она отправила сына сражаться в шахматном турнире, и тот получит похвальную грамоту за участие. Несмотря на то, что мальчик не выиграл, актриса все равно была рада за наследника. "Сегодня у Левки был первый шахматный турнир. Он не выиграл, но я все равно им очень горжусь. Такой он торопыжка, ходил бегом-бегом, так волновался. Ну, а по моему лицу видно, что я три ночи не сплю толком", – написала Галина Боб, выложив фотографию с сыном.

Поклонники звезды похвалили мальчика за старания и энтузиазм и пожелали ему успехов. "Такой умница и красавец, придется маме от невесток отбиваться в будущем", "Главное участие! Эмоции! А победы впереди", "Лева молодчина! Опыт в игре – самое главное, как и участие. Вам сил и спокойствия. Я тоже переживаю, когда старший сын играет на теннисных турнирах", "Поздравляю!!! Важный турнир", "Пусть будут всегда победы", – написали воодушевленные фанаты.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 28 февраля 2022, 15:14 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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