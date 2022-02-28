Срочно: Умер артист Морозов

Накануне пришла новость о смерти всенародного любимца – артиста Игоря Морозова, который получил широкую известно, благодаря песням на военную тематику. Именно он исполнил композицию "Батальонная разведка", которая успела стать гимном войны в Афганистане.
О том, что известный бард ушел из жизни 27 февраля в возрасте 70 лет, сообщил его коллега и по совместительству представитель Союза десантников России Михаил Калинкин. Однако причины смерти Игоря Морозова он не озвучил.
Кажется, звание военного барда было ему предопределено: свое детство Морозов провел в семье военных, уже в 15 лет юноша написал свою первую песню и даже образование получил по военной специальности, связанной с конструированием военной техники. Позже будущий артист прошел высшие контрразведывательные курсы Высшей Краснознамённой Школы КГБ СССР имени Ф. Э. Дзержинского и служил в спецподразделениях КГБ СССР.
Тем не менее, Морозов получил широкую известность не как выдающийся военный конструктор или работник КГБ. Он полюбился публике, как талантливый исполнитель, поэт и композитор, а его песни на военную тематику знают, пожалуй, все ветераны России.