"Ужас!": что случилось с могилой Александра Абдулова

Александр Абдулов был и остается одним из самых любимых актеров российского театра и кино. Спектакли в "Ленкоме" с его участием всегда проходили с аншлагом, а в кино он снимался до самой смерти.
Александр Абдулов умер 3 января 2008 года от рака легких последней стадии. Актер мало следил за здоровьем, хотя после 50 лет его беспокоило недомогание. Несмотря на это, он не щадил себя и активно снимался и играл в театре, а также вел праздный образ жизни. Его долгое время мучили страшные боли, но даже тогда он не занялся здоровьем всерьез.
В 2007 гоу медики диагностировали у Абдулова рак легких. Операцию было сделать уже невозможно. И тогда лечение уже конечно дало мало результатов, так как было поздно. Когда Абдулов умер, ему было всего 54 года.
Могила Абдулова находится на Ваганьковском кладбище. На ней стоит памятник из десятитонного белого камня. Эскиз памятника придумала вдова Александра Абдулова, а создал его скульптор Владимир Матюхин. Однако не всем фанатам актера нравится памятник. Многие считают, что он просто ужасен.
"Такой каменюгой привалили!"; "Гениальный артист словно закован"; "Ужас, какой жуткий памятник", – написали фанаты в Сети.