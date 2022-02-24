Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс родила первенца

Информация о том, что Дженнифер ждет ребенка, появилась в СМИ в сентябре, поклонники с нетерпением ждали появления наследника. Теперь стало известно, что Лоуренс родила первенца. Пол ребенка и даже точная дата рождения неизвестны, сообщает сайт VSE42.Ru. Артистка родила в округе Лос-Анджелес, отцом ребенка стал ее муж арт-дилер Кук Марони.
Уже будучи беременной Лоуренс появилась на шоу Стивена Колберта The Late Show, где рассказала о своем трехлетнем перерыве в карьере. Звезда пошутила, что все это время "бесконечно занималась сексом". Очевидно, артистка активно готовилась к появлению первого ребенка. Также она отметила, что если бы не работала в шоу-бизнесе, стала бы домохозяйкой.
Ранее Дженнифер Лоуренс высказалась о гонорарах за фильм "Не смотрите наверх". В проекте она снялась вместе с Леонардо Ди Каприо, который получил за участие больше денег. Дженнифер сочла разницу справедливой, так как он принес больше кассовых сборов, чем она, хоть ее имя и стояло на первом месте в титрах. За съемки артист получил $30 млн, а его коллега – $25 млн.