Лишившего детей наследства актера назвали самым высокооплачиваемым в Голливуде

Американская газета Variety составила список актеров с самыми большими гонорарами в Голливуде. Рейтинг возглавил 53-летний актер Дэниел Крейг – звезда бондианы.
По данным издания, скоро Крейг получит крупную сумму от Netflix за съемки в продолжении ленты "Достать ножи". Стриминговый сервис заплатит знаменитости минимум сто миллионов долларов. По слухам, компания компенсирует актеру потерю прибыли. Финансовый урон ожидает Дэниела из-за того, что картину не будут показывать в кинотеатрах.
Второе место в списке занял Дуэйн Джонсон – его будущий гонорар составит 50 миллионов долларов. Бронзу поделили Уилл Смит и Дензел Вашингтон, которые заработают за 2021 год по 40 миллионов каждый. Четвертую строчку заняли Леонардо ДиКаприо и Марк Уолберг – у них по 30 миллионов. Замыкают пятерку Джулия Робертс и Дженнифер Лоуренс, которые получат по 25 миллионов.
Variety также опубликовала актуальную информацию по зарплатам актеров сериалов. Большие звезды, например, Кейт Уинслет и Джиллиан Андерсон получают в районе 700 тысяч долларов за один эпизод. Актеры второго эшелона могут рассчитывать максимум на 300 – 350 тысяч вечнозеленых.
На условия, в которых за серию платят более миллиона, могут рассчитывать только знаменитости, которые ранее снимались только в полнометражных картинах. Крис Прэтт, за работу в ленте "Список смертников" получит без малого полтора миллиона долларов.
Добавим, накануне Дэниел Крейг признался журналистам, что лишит своих детей наследства. Артист считает, что завещать заработанное отпрыскам – "безвкусная" идея. Пока звезда бондианы не решила на что потратит свои миллионы. Актер не исключает, что отдаст все на благотворительность.
Популярные темы форума
Как разлюбить бывшего?
Вино и грудное вскармливание
Зависимость от сосудосуживающих средств
Санкции закончились.
инопланетяне в кемерово
О чем говорят мужчины
Скандал футболиста Мамаева Павла
что такого в афганистане?
Как лечить нервы