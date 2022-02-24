Звезды Голливуда Состояние Андрея Малахова Королевская семья Британии

Топ новостей недели

В 14 лет была с Чадовым, в 16 спивалась со Шнуровым, кинула двоих мужей: с кем крутила романы Акиньшина
Оставивший Пугачеву ни с чем Галкин публично признался в чувствах молодой
Целовался по углам с Бледанс, а теперь счастлив с другой уже 30 лет: как живет сын Софии Ротару
Разврат на всю страну: Красотка из "Уральских пельменей" повертела голым задом
партнеры
Четверг
24 февраля
Лента новостей
12:50
Стало известно о закрытии пунктов пропуска на границе Крыма с Украиной
12:40
Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией
12:30
Любовница избавилась от ребенка пьянствующего известного актера Гришечкина: врожденные пороки
12:29
Названа главная цель спецоперации России на Украине
12:21
"Я его не люблю": обрюхаченная вне брака Фриске плюнула в нервирующего отца ребенка
12:16
Армия Украины обстреляла пограничный пункт в Курской области
12:14
Интенсивные бои под Счастьем попали на видео: Давай-давай, быстро!
12:08
В ДНР заявили о подготовке украинскими войсками терактов в крупных городах в Донбассе
12:07
Обеспокоенная ситуацией на Украине Чехова всполошила народ душераздирающими словами
12:03
"Нет слов, одни слезы": Безутешная Кудрявцева не сдержалась из-за происходящего на Украине
11:31
Обстрел Киевского аэропорта и удары по Харькову: фейки о военной операции в поддержку Донбасса
11:23
"У меня нет других слов": певец Лазарев сорвался на мат из-за ситуации на Украине
11:22
Уехать на боковушке плацкарта: Кустурица застрял в Сочи из-за начала военной операции на Донбассе
11:21
"Боролся за жизнь": неизлечимая болезнь заставила известного актера Матросова отказаться от работы
11:11
В небе над ДНР сбили турецкий беспилотник
11:04
"Завещание": новый поворот в деле беспомощной МакSим
11:04
Стало известно о массовом дезертирстве в армии Украины
11:00
В России ожидается рекордное снижение цен на недвижимость
10:58
Спецоперация на Украине: онлайн
10:49
"Меня загнали в угол": у истерзанной звезды "Склифосовского" Куликовой случился срыв
10:46
Верховная рада ввела на Украине военное положение
10:41
Какие украшения лучше не носить: Советы ведущего "Модного приговора"
10:38
В Киеве не осталось дипломатов из России
10:09
Объявлено о бегстве Зеленского с Украины
09:50
Учитель и Пересильд удивили неожиданным воссоединением после громкого разрыва
09:38
Срочное видеообращение Путина о ситуации в Донбассе
09:13
"Я лучше": Айза влепила Барановской смачную оплеуху
09:08
Сердобольная Кравец пригласила пожить в своем шикарном особняке беженцев с Донбасса
09:06
Волочкова сцепилась с актрисой фильмов для взрослых: Зарабатывала трудом, а не половым органом
08:13
Путин сообщил о начале проведения военной операции в Донбассе
05:54
"Важна красота": Новый "Холостяк" рассказал об идеальной девушке
03:28
К чему снится хлеб
01:15
"Королева должна помешать”: безнадежного принца Гарри вышвырнули из очереди на престол
23:05
Назначенный худруком театра в Москве Кустурица сделал важное заявление в Сочи
23:03
"Опоздали": Народ потерял Сотникову из-за ковида
20:31
"Вечер членов!": Ненасытная Волочкова без штанов пристроилась к двум кавалерам
18:19
"Все трещит по швам": Алферова поставила крест на будущем детей
17:53
Боль пронзает насквозь: Сгорающий от рака Юдашкин мучительно стиснул зубы
17:44
Как Москва отреагирует на новые санкции США
17:30
Подозреваемых в подготовке теракта в Крыму задержали: видео
16:58
"Это горе": Дочь Меладзе о страшном недуге брата
16:47
Как выглядел Зверев без кучи пластических операций: сенсационное фото
16:45
“Больная на всю голову”: Пугачева отправила детей биться с гранатами
16:41
Овдовевшая Зудина заикнулась об изменах Табакову: Не упрекнул
16:10
Ждет двойню? Загулявшая в Африке Бузова засветила огромное пузо
15:12
"Спорт, музыка и женщины": Тяжелобольной Губин рассказал о тайных страстях
15:09
Сторонники "Правого сектора"* готовили теракт в Крыму
14:41
Власьев день: Приметы и традиции 24 февраля
14:36
"Просит денег на проститутку": Айза откровенно о проблемах в браке
14:15
На Украине введут режим ЧП
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В США предложили Зеленскому бежать вместо предоставления ядерного статуса
"Гнилые и мерзкие людишки": с возмущенной Фриске на сносях случилась истерика
Объявлено о смерти Елизаветы II
“Больная на всю голову”: Пугачева отправила детей биться с гранатами
"Ужас!": что случилось с могилой Александра Абдулова
"Все трещит по швам": Алферова поставила крест на будущем детей
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Уехать на боковушке плацкарта: Кустурица застрял в Сочи из-за начала военной операции на Донбассе

Уехать на боковушке плацкарта: Кустурица застрял в Сочи из-за начала военной операции на Донбассе

В День защитника отечества югославский, как он сам себя называет, режиссер, актер и музыкант Эмир Кустурица давал концерт в Сочи, куда прилетел из Ханты-Мансийска для участия в юбилейном Зимнем фестивале искусств. Маэстро Юрий Башмет пригласил звезду мирового кинематографа с концертом, который произвел фурор.
прочитано 307 раз

Сербская фолк-рок-группа No Smoking Orchestra и выступающий в ней гитаристом и певцом Эмир Кустурица вышли на сцену с получасовым опозданием и работали примерно полтора часа. Потом еще час музыканты собирали аппаратуру, а фронтмен фотографировался с поклонниками и раздавал автографы. В итоге из здания Зимнего театра в Сочи артист вышел в 22 часа.

ПО ТЕМЕ

Назначенный худруком театра в Москве Кустурица сделал важное заявление в Сочи

А рано утром 24 февраля Росавиация объявила, что 04 часов 47 минут на юге России аэропорты 12 городов прекратили работу до 3:45 2 марта из-за военных действий на Украине. Использование воздушного пространства запрещено, рейсы отменены, поскольку зона для полетов признана небезопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров. "Установлен временный режим использования воздушного пространства в связи с высокой угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов, обусловленной применением вооружения и военной техники", – говорится в документе. Пассажирам и встречающим настоятельно рекомендовано в аэропорты не приезжать.

По всей видимости, запреты на полет могут коснуться и Эмира Кустурицы, который после обеда должен был вылетать в Москву из Сочи. Официальных комментариев от представителей артиста пока нет, но не исключено, что звезде и его музыкантам придется ехать поездом. Правда, судя по данным сайта РЖД, мест в вагоны категории СВ и ЛЮКС на поезда из Адлера нет до 2 марта... Есть, правда, боковой плацкарт у туалета, но лауреат "Золотой пальмовые ветви" Каннского кинофестиваля, кавалер ордена Почетного легиона на него вряд ли согласится...

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Anna Nakonechnaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 24 февраля 2022, 11:22 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Спецоперация на Украине

Объявлено о бегстве Зеленского с Украины

Появилась новая информация

Шоу-бизнес

"Стала бабкой": Странный вид Королевой вызвал оторопь

Певица сменила имидж
Шоу-бизнес

“Больная на всю голову”: Пугачева отправила детей биться с гранатами

В Сети появились кадры

Шоу-бизнес

"Вся скукожится и чешет": Напыщенную Рудковскую унизили за показуху

Продюсеру досталось

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года
Благоприятные дни для переезда в 2022 году
Благоприятные дни для инвестиций в 2022 году

Здоровье

Вирусолог предупредил россиян о шестой волне коронавируса
Глава Роспотребнадзора допустила ослабление коронавирусных ограничений
Названы округа Подмосковья с худшей ситуацией по коронавирусу
В России за сутки коронавирусом заболели 135 172 человек

Спорт

Измученные кознями гимнастки Аверины встали грудью за попавшую в допинг-скандал Валиеву
Попавшая в допинг-скандал Валиева объявлена победителем
Не должна опускать рук: Владимир Путин поддержал убитую горем Камилу Валиеву
Сборная России по хоккею завоевала серебро на Олимпиаде-2022

Регионы

В Челябинске мужчина сжег автомобиль незнакомца на почве ревности
В Ростове-на-Дону обнаружили труп женщины в канаве
Последствия обрушения исторического здания в Петербурге попали на видео
В Нижегородской области из-за неубранного снега рухнула крыша жилого дома
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+