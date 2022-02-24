Уехать на боковушке плацкарта: Кустурица застрял в Сочи из-за начала военной операции на Донбассе

В День защитника отечества югославский, как он сам себя называет, режиссер, актер и музыкант Эмир Кустурица давал концерт в Сочи, куда прилетел из Ханты-Мансийска для участия в юбилейном Зимнем фестивале искусств. Маэстро Юрий Башмет пригласил звезду мирового кинематографа с концертом, который произвел фурор.

Сербская фолк-рок-группа No Smoking Orchestra и выступающий в ней гитаристом и певцом Эмир Кустурица вышли на сцену с получасовым опозданием и работали примерно полтора часа. Потом еще час музыканты собирали аппаратуру, а фронтмен фотографировался с поклонниками и раздавал автографы. В итоге из здания Зимнего театра в Сочи артист вышел в 22 часа.

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А рано утром 24 февраля Росавиация объявила, что 04 часов 47 минут на юге России аэропорты 12 городов прекратили работу до 3:45 2 марта из-за военных действий на Украине. Использование воздушного пространства запрещено, рейсы отменены, поскольку зона для полетов признана небезопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров. "Установлен временный режим использования воздушного пространства в связи с высокой угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов, обусловленной применением вооружения и военной техники", – говорится в документе. Пассажирам и встречающим настоятельно рекомендовано в аэропорты не приезжать.

По всей видимости, запреты на полет могут коснуться и Эмира Кустурицы, который после обеда должен был вылетать в Москву из Сочи. Официальных комментариев от представителей артиста пока нет, но не исключено, что звезде и его музыкантам придется ехать поездом. Правда, судя по данным сайта РЖД, мест в вагоны категории СВ и ЛЮКС на поезда из Адлера нет до 2 марта... Есть, правда, боковой плацкарт у туалета, но лауреат "Золотой пальмовые ветви" Каннского кинофестиваля, кавалер ордена Почетного легиона на него вряд ли согласится...