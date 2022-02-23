Назначенный худруком театра в Москве Кустурица сделал важное заявление в Сочи

Посвящение Монике Беллуччи, которая снималась в фильме Кустурицы "По млечному пути" в 2016-м, и команданте Че Геваре в память о картине "Гавана, я люблю тебя", где сам Эмир играл в 2012-м, посвящение всем любителям пива и ненавистникам американского канала MTV – самый знаменитый югослав (он предпочитает называть себя именно так) в России за полтора часа концерта раздал всем сестрам по серьгам.
Причем в партере вместе со зрителями танцевали и звезды – режиссер Павел Сафонов, актеры Ольга Ломоноса и Евгений Стычкин. Последний, кстати, высказался о недавнем назначении Кустурицы главным режиссером театр Российской Армии. "Я положительно к этому отношусь, потому что считаю, что должна быть сменяемость власти – поруководил в один, потом пришел другой".
Сам Кустурица о приглашении работать в Москве говорить с журналистами отказался – заметил лишь, что до конца года надеется заступить на должность, познакомиться с репертуаром и начать творческий процесс.
Вероятно, Кустурице руководство одним из старейших московских академических театров, основанном еще в 1930 году, будет трудно совмещать с активной гастрольной деятельностью. Поэтому в Сочи он со сцены сделал важное заявление. "Вы знаете, этот тур – наш farewell ( "прощальный" – Прим. ред.) тур", – сообщил Эмир. В его рамках он еще планирует выступить весной в российской столице.