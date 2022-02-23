Назначенный худруком театра в Москве Кустурица сделал важное заявление в Сочи

Одним из главных событий продолжающегося в Сочи XV Юбилейного Зимнего фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета стал концерт сербского режиссера и актера Эмира Кустурицы и его фолк-рок-группы The No Smoking Orchestra. Впервые на сцене Зимнего театра он выступал ровно десять лет назад. Сейчас прием, как убедился корреспондент "Дни.ру", был не менее горячим.



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