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Шоу-бизнес
Назначенный худруком театра в Москве Кустурица сделал важное заявление в Сочи

Назначенный худруком театра в Москве Кустурица сделал важное заявление в Сочи

Одним из главных событий продолжающегося в Сочи XV Юбилейного Зимнего фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета стал концерт сербского режиссера и актера Эмира Кустурицы и его фолк-рок-группы The No Smoking Orchestra. Впервые на сцене Зимнего театра он выступал ровно десять лет назад. Сейчас прием, как убедился корреспондент "Дни.ру", был не менее горячим.
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Посвящение Монике Беллуччи, которая снималась в фильме Кустурицы "По млечному пути" в 2016-м, и команданте Че Геваре в память о картине "Гавана, я люблю тебя", где сам Эмир играл в 2012-м, посвящение всем любителям пива и ненавистникам американского канала MTV – самый знаменитый югослав (он предпочитает называть себя именно так) в России за полтора часа концерта раздал всем сестрам по серьгам.

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Причем в партере вместе со зрителями танцевали и звезды – режиссер Павел Сафонов, актеры Ольга Ломоноса и Евгений Стычкин. Последний, кстати, высказался о недавнем назначении Кустурицы главным режиссером театр Российской Армии. "Я положительно к этому отношусь, потому что считаю, что должна быть сменяемость власти – поруководил в один, потом пришел другой".

Сам Кустурица о приглашении работать в Москве говорить с журналистами отказался – заметил лишь, что до конца года надеется заступить на должность, познакомиться с репертуаром и начать творческий процесс.

Вероятно, Кустурице руководство одним из старейших московских академических театров, основанном еще в 1930 году, будет трудно совмещать с активной гастрольной деятельностью. Поэтому в Сочи он со сцены сделал важное заявление. "Вы знаете, этот тур – наш farewell ( "прощальный" – Прим. ред.) тур", – сообщил Эмир. В его рамках он еще планирует выступить весной в российской столице.

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Фото: Дмитрий Коробейников
Автор: 23 февраля 2022, 23:05 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость959657
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Зачем этот спектакль с назначением худруком??
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