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Сериалы
Несостоявшаяся невестка Зудиной раскрыла неожиданную тайну имени дочери Табакова

Несостоявшаяся невестка Зудиной раскрыла неожиданную тайну имени дочери Табакова

Актриса Софья Синицина рассказала любопытный факт.
прочитано 278 раз

Актриса Софья Синицина раскрыла тайну имени своей дочери от актера Павла Табакова. Напомним, наследницу знаменитостей зовут Мией.

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По словам 26-летней экс-возлюбленной Табакова, дочь она назвала в честь аэропорта, что находится в США, в Майами. В здании воздушной гавани, как оказалось, Софья сообщила Павлу, что ставит точку в их "курортном романчике".

Напомним, 5 августа 2020 года у звезды сериалов "Колл-центр" и "Беспринципные" Павла Табакова родилась внебрачная дочь Мия. Почти год артист и его бывшая возлюбленная держали в тайне появление малышки.

Синицина и Табаков не живут вместе, однако делят родительские обязанности поровну. Павел обеспечивает дочь всем необходимым и часто с ней встречается.

Мама Павла Табакова, актриса Марина Зудина, души не чает в маленькой внучке, однако нянчить ее отказывается. Более того, 56-летняя актриса предпочитает, чтобы Мия звала ее по имени. Называться бабушкой Зудина не готова. Кстати, чадо Табакова крестили под именем Марина, вероятно в честь знаменитой родственницы.

Отметим, по слухам Павел Табаков сейчас встречается с пиар-менеджером Ксенией Ермоленко. Марина Зудина против этих отношений не выступает.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 ноября 2021, 18:20 Источник: "Газета.ru" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

20 лет спустя: как выросли и изменились маленькие звезды сериала "Клон"

комментарии

Ответить:

Гость910258
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Хорошо, что не назвали дочь Тракториной или Универсиадой.
Гость899780
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Большая оригиналка-в честь аэропорта. Бедный ребенок! На Земле еще много строительных объектов.
1

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