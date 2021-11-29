Несостоявшаяся невестка Зудиной раскрыла неожиданную тайну имени дочери Табакова

Актриса Софья Синицина раскрыла тайну имени своей дочери от актера Павла Табакова. Напомним, наследницу знаменитостей зовут Мией.
По словам 26-летней экс-возлюбленной Табакова, дочь она назвала в честь аэропорта, что находится в США, в Майами. В здании воздушной гавани, как оказалось, Софья сообщила Павлу, что ставит точку в их "курортном романчике".
Напомним, 5 августа 2020 года у звезды сериалов "Колл-центр" и "Беспринципные" Павла Табакова родилась внебрачная дочь Мия. Почти год артист и его бывшая возлюбленная держали в тайне появление малышки.
Синицина и Табаков не живут вместе, однако делят родительские обязанности поровну. Павел обеспечивает дочь всем необходимым и часто с ней встречается.
Мама Павла Табакова, актриса Марина Зудина, души не чает в маленькой внучке, однако нянчить ее отказывается. Более того, 56-летняя актриса предпочитает, чтобы Мия звала ее по имени. Называться бабушкой Зудина не готова. Кстати, чадо Табакова крестили под именем Марина, вероятно в честь знаменитой родственницы.
Отметим, по слухам Павел Табаков сейчас встречается с пиар-менеджером Ксенией Ермоленко. Марина Зудина против этих отношений не выступает.