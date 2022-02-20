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Шоу-бизнес
Постаревшая Алферова впервые вышла на подиум после ковида: Зал ахнул!

Постаревшая Алферова впервые вышла на подиум после ковида: Зал ахнул!

Советская и российская актриса Ирина Алферова восхитила зал на модном показе.
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В ГУМе представили новую коллекцию "весна-лето" 2022 года дизайнера Натальи Душегреи, где приняли участием звезды российского шоу-бизнеса. Показ назывался "Царская невеста". Одной из гостей стала звезда театра и кино Ирина Алферова. Зал ахнул от вида любимой актрисы.

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В свои 70 лет Алферова выглядит великолепно. Она до сих пор выходит на сцену в театре "Школа современной пьесы", и каждый спектакль с ее участием всегда проходит с аншлагом.

В прошлом году Алферова первый раз в жизни участвовала в театрализованном показе, на этот раз приехала на мероприятие в качестве зрителя. Стоит отметить, что Алферова никогда не любила светских раутов, а после перенесенного ковида и вовсе стала домоседкой. Однако на подиум вышла с удовольствием.

И хотя в недавнем интервью Алферова признавалась, что не видит в старости ничего хорошего, все же со временем актриса не растеряла своего очарования. Ее душа все также молода, как и в 20 лет.

"Я вижу в зеркале изменения. Почему это болезненно? Потому что это не я, я не могу к такой себе привыкнуть. Изменилась внешность, изменилось тело. А внутри-то ничего не изменилось", – говорила Алферова.

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Ирина Алферова. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 20 февраля 2022, 16:32 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник
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