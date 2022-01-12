"Поработай и купи": ноющую в эконом-классе Алферову жестко приложили

На днях Ирина Алферова дала интервью, которое смутило россиян из-за ее надменности.

Блогер и светский обозреватель Лена Миро раскритиковала Ирину Алферову за то, что ей все надо преподносить на блюдечке с голубой каемочкой. В своей заметке в ЖЖ критик отметила, что не считает 70-летнюю звезду советского кино такой уж талантливой актрисой.

В интервью Алферова говорила о том, что для нее неудобно и унизительно летать на гастроли в эконом-классе, пока "лысые дядьки толстые лысые с девицами" летят в бизнесе.

Лена Миро возмутилась тем, почему Алферовой все должны преподносить бесплатно. Блогер призвала актрису самостоятельно купить себе билет в бизнес-класс на собственные деньги, ведь люди обычно так и делают. Тем не менее, ситуация вызывает у Алферовой острую социальную несправедливость.

"Привыкла, чтобы ей все давали", – негодует Миро.

Стоит отметить, что в свои 70 актриса, сыгравшая галантерейщицу Бонасье в советском мюзикле, до сих пор гастролирует и зарабатывает. По мнению Миро, ей платят неплохие деньги.



"Кто мешает купить Алферовой билетик хоть в бизнес, хоть в первый класс, актриса не сообщила. Она – вся в званиях, а дядьки – будто украли у нее удобное место... Поработай и купи", – написала обозреватель.