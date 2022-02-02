"Спустила с небес на землю": Джанабаева довела до слез Меладзе

С недавних пор Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева снимают забавные ролики и публикуют их в "Инстаграм". Так звездная пара, которая в прошлом году обзавелась третьим ребенком, показывает поклонникам свой быт. Народ же с удовольствием комментирует новые видео артистов.
Например, в среду Джанабаева поделилась с подписчиками кадрами, на которых видно, как ее супруг моет свою посуду на кухне. Во время съемки Меладзе отметил, что в этом нет ничего необычного. Однако когда Альбина попросила ополоснуть и ее чашку тоже, певец с возмущением напомнил жене, что является звездой эстрады и ему рукоплескает зал. "Ты ничего не перепутала?", – спросил Валерий.
Однако эти слова не произвели на Джанабаеву никакого эффекта, поэтому ее мужу пришлось выполнить просьбу. Из-за унижения певец даже расплакался.
Разумеется, это лишь шутка, которая не отражает действительность. Пара таким образом хотела повеселить поклонников, и им удалось. "Прекрасно, когда есть чувство юмора!", "Подняли настроение на целый день!", "Спустила с небес на землю!", "Приколисты!", – прокомментировали видео интернет-пользователи.
Ранее "Дни.ру" писали о сыне Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе, которого они долго скрывали. Певица опубликовала в "Инстаграм" фото, на котором наследник сидит у нее на коленях.