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Шоу-бизнес
"Случайностей нет": почему Джанабаева носит темные очки даже в помещении

"Случайностей нет": почему Джанабаева носит темные очки даже в помещении

Альбина Джанабаева показала новые фото.
прочитано 120 раз

Артистка приняла участие в креативной фотосессии. На снимках Альбина предстала в кожаном плаще, под которым, кажется, ничего не было, высоких сапогах и темных очках, которые сильно закрывают лицо, на шее у певицы массивная цепь. "Случайностей нет…", - загадочно написала под фото Джанабаева.

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 Альбина Борисовна Джанабаева

Альбина Борисовна Джанабаева певица

В Сети бурно отреагировали на новые фото Альбины в темных очках в помещении, недоброжелатели даже намекнули на возможные проблемы в семье артистки. Однако поклонников у артистки явно больше, они осыпали ее комплиментами и согласились с утверждением про случайности.

"Фотография получилась супер", "Какая вы роскошная. Согласна с вами", "Все случайности в нашей жизни не случайны", "Альбина, шикарная фотография, согласна с вами", "Ну до чего красивая женщина, нам все предначертано в этой жизни", "Какая замечательная фотография, мне очень нравится", "Какая вы красивая мадам", "Смотреть на вас одно удовольствие", - написали комментаторы.

Недавно Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе показали шуточный ролик о проблемах в семье. Поклонники высоко оценили юмор любимых артистов и попросили их снимать что-то подобное почаще.

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Фото: Lev Ilyin / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 29 января 2022, 20:00 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Соблазнительная Джанабаева появилась в откровенном наряде

комментарии

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Гость952573
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Свиноматка!
ВАСЬЯ
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