"Случайностей нет": почему Джанабаева носит темные очки даже в помещении

Артистка приняла участие в креативной фотосессии. На снимках Альбина предстала в кожаном плаще, под которым, кажется, ничего не было, высоких сапогах и темных очках, которые сильно закрывают лицо, на шее у певицы массивная цепь. "Случайностей нет…", - загадочно написала под фото Джанабаева.
В Сети бурно отреагировали на новые фото Альбины в темных очках в помещении, недоброжелатели даже намекнули на возможные проблемы в семье артистки. Однако поклонников у артистки явно больше, они осыпали ее комплиментами и согласились с утверждением про случайности.
"Фотография получилась супер", "Какая вы роскошная. Согласна с вами", "Все случайности в нашей жизни не случайны", "Альбина, шикарная фотография, согласна с вами", "Ну до чего красивая женщина, нам все предначертано в этой жизни", "Какая замечательная фотография, мне очень нравится", "Какая вы красивая мадам", "Смотреть на вас одно удовольствие", - написали комментаторы.
Недавно Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе показали шуточный ролик о проблемах в семье. Поклонники высоко оценили юмор любимых артистов и попросили их снимать что-то подобное почаще.