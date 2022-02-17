"Восстановление справедливости": Убившему женщину Алеку Болдуину грозит срок

В конце октября прошлого года в жизни голливудского актера Алека Болдуина произошло фатальное событие.

Артист участвовал в съемках вестерна под названием "Ржавчина", по сюжету которого его персонаж периодически стреляет. В ходе съемок одной из таких сцен произошла страшная трагедия: пистолет оказался заряжен, пуля попала в оператора Галину Хатчинс, женщина скончалась.

В произошедшем обвинили недобросовестных работников съемочной площадки, которые допустили боевое оружие. Сам Болдуин считает себя невиновным, ведь он исполнял роль и не мог быть готов к тому, что пуля окажется не холостой.

После случившегося Алек на время пропал из публичного пространства, произошедшее не комментировал, с журналистами не общался. Позже он прервал молчание, и даже дал интервью о случившемся. В начале года артист вернулся к работе и даже рассказал об этом своим поклонникам через "Инстаграм".

На этом история не закончилась. Семья погибшей подала иск против Алека Болдуина и других причастных. "Этот иск направлен на восстановление справедливости в отношении потерь ее близких и привлечение к ответственности тех, кто стал причиной ее трагической смерти", – говорится в сообщении. Впереди участников трагедии ждут суды, по одному из исходов которых артисту может грозить условный или даже реальный срок.