"Зачем он стрелял?": Болдуина назвали виновным в убийстве женщины

21 октября 2021 года жизнь голливудской звезды Алека Болдуина разделилась на "до" и "после". В рабочее время с артистом приключилось несчастье. На съемках кинокартины "Ржавчина" он открыл стрельбу в рамках роли — скончалась женщина Галина Хатчинс, которая снимала фильм на камеру.
С тех пор следствие выясняет, кто стал виновником неожиданной смерти. Актер все еще получает обвинения в случившемся. Ярлык убийцы на мужчину повесили даже коллеги. Сам Алек Болдуин уверяет, что не знает, как в бутафорском оружии оказался боевой патрон.
Тем временем отец погибшей женщины Анатолий Андросович выдвигает свое мнение о произошедшем. Потерявший дочь человек считает, что Алек Болдуин напрасно не признает свою вину в убийстве, поскольку стрельба — это его рук дело.
"А зачем он открыл огонь во время подготовки? Револьвер — это тип оружия, которое не стреляет до нажатия на курок, и Алек частично виновен в совершении этого выстрела", — возмутился родитель усопшей Галины Хатчинс.
Помимо этого, обвинитель прокомментировал состояние своего внука, оставшегося сиротой после выстрела Алека Болдуина. Оператор воспитывала девятилетнего сына Андроса. Мальчик потрясен жуткой трагедией и с трудом справляется с утратой. "Андрос медленно возвращается к жизни, но это большой удар для всех нас", — объявил отец покойной женщины.