"Хам, подонок и бездарность": известная актриса распекла Нагиева

По словам народной артистки, она перестала питать интерес к современному кино.

Тамаре Семиной уже восемьдесят три года, но выглядит она для своих лет замечательно. Видно, что артистка следит за собой и не пренебрегает услугами косметологов. Однако на телеэкранах звезда появляется нечасто. Поклонники даже предполагали, что причина тому является болезнь актрисы, но, к счастью, это не так. По словам самой Семиной, ей просто больше неинтересно участвовать в современных проектах.

Недавно актриса рассказала, почему она перестала сниматься в кино. Она заявила, что ее до сих пор приглашают, однако сценарии ей не нравятся. "Это так плохо", – пояснила она. Также Семина всегда интересуется, с кем ей предстоит работать. Однако актерский состав тоже, по ее мнению, оставляет желать лучшего. Так, она всегда об одних и тех же актерах, в числе которых есть и Дмитрий Нагиев. Женщина призналась, что она даже рядом не хочет стоять с ведущим шоу "Голос". "Хам, подонок и ко всему прочему бездарность", – приложила артиста Семина. Актриса возмущена тем, что Дмитрий сейчас является персоной номер один. По ее мнению, его давно уже пора бы попросить снять темные очки, ведь в студии не светит солнце.

Также артистка прошлась по Марии Мироновой. Женщина вспомнила, как наследница именитого актера давала интервью в черных очках средь бела дня. "Разве так можно?", – вопрошает она. Семина отметила, что ее отец никогда не стал бы так поступать, так как это неуважение к зрителю.