Сыровар Сирота ответил на обвинения брошенной без денег и крыши над головой жены

Бизнесмен-сыровар Олег Сирота, его жена Пелагея и четверо детей сформировали о себе за годы совместной жизни сформировали о себе впечатление гармоничной исконно русской домостроевской семьи. Однако как выяснилось, все не так гладко.
Недавно жена российского Олега Сироты рассказала в соцсети о том, что в ее семье произошел раскол. Муж якобы оставляет ее с четырьмя детьми без средств к существованию и крыши над головой. По словам Пелагеи, супруг проявляет жадность и не заботиться о ней и детях.
"После 11 лет семейной жизни я осталась с брачным контрактом на руках. Подписать его Олег уговорил меня сразу после рождения четвертого ребенка, еще когда мы были в реанимации. По этому контракту у меня не осталось ничего — ни сыроварни, ни бизнеса, ни машин... Ничего от слова совсем. Все принадлежит Олегу", – написала Пелагея.
34-летний предприниматель ответил на обвинения женщины. Он заявил, что не кочет конфликтов и намерен мирно уладить ссору. При этом он не стал отрицать, что пара разводится.
Пара договорилась не выносить конфликты на всеобщее обозрение и договариваться обо всех деталях, исходя из обоюдных интересов.