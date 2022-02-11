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Шоу-бизнес
Сыровар Сирота ответил на обвинения брошенной без денег и крыши над головой жены

Сыровар Сирота ответил на обвинения брошенной без денег и крыши над головой жены

В Сети разразился скандал вокруг многодетной семьи предпринимателя Олега Сироты.
прочитано 341 раз

Бизнесмен-сыровар Олег Сирота, его жена Пелагея и четверо детей сформировали о себе за годы совместной жизни сформировали о себе впечатление гармоничной исконно русской домостроевской семьи. Однако как выяснилось, все не так гладко.

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Недавно жена российского Олега Сироты рассказала в соцсети о том, что в ее семье произошел раскол. Муж якобы оставляет ее с четырьмя детьми без средств к существованию и крыши над головой. По словам Пелагеи, супруг проявляет жадность и не заботиться о ней и детях.

"После 11 лет семейной жизни я осталась с брачным контрактом на руках. Подписать его Олег уговорил меня сразу после рождения четвертого ребенка, еще когда мы были в реанимации. По этому контракту у меня не осталось ничего — ни сыроварни, ни бизнеса, ни машин... Ничего от слова совсем. Все принадлежит Олегу", – написала Пелагея.

34-летний предприниматель ответил на обвинения женщины. Он заявил, что не кочет конфликтов и намерен мирно уладить ссору. При этом он не стал отрицать, что пара разводится.

Пара договорилась не выносить конфликты на всеобщее обозрение и договариваться обо всех деталях, исходя из обоюдных интересов.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 февраля 2022, 19:16 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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комментарии

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СЫРОВАР. 77
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НЕ ЧЕГО Я СКОРО ИЗ ТЕБЯ СЫР СДЕЛАЮ,(КОМУ ОНА НУЖНА С -4 прицепами)
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