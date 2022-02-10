Могу оказаться на улице: Брошенная с четырьмя детьми жена сыровара Олега Сироты рассказала о страшном

Пелагея Сирота оказалась в тяжелой ситуации.

Известный сыровар Олег Сирота разводится с женой долгое время. Мало того, что у пары четверо детей, у них также был заключен брачный контракт, по которому Пелагея не получает ничего. Она пыталась договориться с супругом на примирение, которое было бы выгодно обеим сторонам, но этого сделать так и не удалось. Более того, адвокаты сторон договорились на компромисс, но Олег отменил решение.

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Пелагея опубликовала в своем блоге длинный пост, обращаясь за поддержкой к подписчикам, она рассказала о том страшном, что преследовало ее на протяжении всего развода. Завтра у разводящихся супругов очередное заседание, на котором снова будет обсуждаться вариант примирения. В случае, если Олег не согласится на сделку, Пелагею с детьми ждет сложная жизнь.

Оказавшаяся в тяжелой ситуации женщина рассказала, что после 11 лет брака она осталась ни с чем из-за контракта, который муж заставил подписать ее в реанимации после рождения четвертого ребенка. "По этому контракту у меня не осталось ничего. Ни сыроварни, ни бизнеса, ни машин. Ничего от слова совсем. Все принадлежит Олегу", – пожаловалась Сирота.

Более того, сыровар заложил дом, который его супруге подарила бабушка, ради развития бизнеса. После развода он планирует выплачивать долг, но закрыть его отказался, так что задолженность в любой момент может оказаться на Пелагее. "Никогда не думала, что окажусь в такой ситуации. Мне очень страшно. И я очень надеюсь, что Олег все-таки поступит по-человечески и по-честному", – высказалась женщина.