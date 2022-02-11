"Чудовищное горе": Анатолий Белый не может прийти в себя после трагедии

Известие о внезапной кончине молодой и жизнерадостной артистки и по совместительству супруги режиссера Валерия Тодоровского повергло в настоящий шок абсолютно всех. Многие коллеги Евгении Брик до сих пор не могут поверить в случившееся и прийти в себя – в их числе и актер Анатолий Белый.
В беседе с RT артист признался, что пребывает в подавленном состоянии. По словам Белого, Брик или просто Женечка, как он ее назвал, была особенной: яркой, талантливой, излучала какой-то невероятный свет и очень любила эту жизнь. Уход такого человека да еще в столь молодом возрасте кажется настоящей нелепостью.
"Это ужасное, чудовищное горе," – заявил раздавленный трагедией Белый.
Брик и Белый вместе снимались в картине "Садовое кольцо", и сотрудничество со столь прекрасным человеком актер хорошо запомнил. Кроме того Евгения Брик прославилась ролями в таких фильмах, как "Елки", "Стиляги", "Географ глобус пропил", "Оттепель" и других. Все коллеги отзываются о Брик в самых лучших выражениях и очень сочувствуют ставшему вдовцом Валерию Тодоровскому.
Отметим, что точная причина смерти актрисы пока не называется. Известно, что Евгения Брик долгое время страдала от некой болезни, но скрывала это, так как не хотела огласки. У актрисы осталась малолетняя дочь.