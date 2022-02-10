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Шоу-бизнес
Доживающий Мартиросян озвучил странное требование: Гроб и надгробная плита

Доживающий Мартиросян озвучил странное требование: Гроб и надгробная плита

Юморист разместил на своей странице в "Инстаграме" неоднозначную публикацию.
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Жизнь Гарика Мартиросяна в последнее время бьет ключом: сначала появились тревожные слухи о его разводе, а потом его коллега заявил, что комик вообще доживает свои последние дни.

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 Гарик Юрьевич Мартиросян

Гарик Юрьевич Мартиросян продюсер, шоумен, телеведущий, комедийный артист

На фоне тревожных новостей знаменитый комик сделал на своей странице в "Инстаграме" неоднозначную публикацию. Мартиросян разместил странное объявление с обращением к "вампирам из 15 квартиры". В нем засветились слова "гроб" и "надгробная плита", что, безусловно, не могло не зацепить внимание поклонников.

"Убедительная просьба с полуночи до семи утра не таскать свой гроб по полу и сменить ходьбу в тапочках из надгробных плит на полет летучей мыши", – цитирует требование, опубликованное шоуменом, "Экспресс газета".

К счастью, пугающее послание оказалось всего лишь безобидной шуткой, которая, безусловно, после испуга рассмешила россиян.

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Публикация от Гарик Мартиросян (@martirosian_official)

Напомним, в последнее время Гарику Мартиросяну пророчат окончание его юмористической карьеры. Произошло это после громкого высказывания его коллеги по цеху Саши Малого, который взъелся на комика за то, что тот отказался поддерживать юмориста Мирзализаде, которого депортировали из России после неудачной шутки. Малой считает, что Мартиросян не влезает в конфликты как раз потому, что он доживает свои дни в карьере.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
10 февраля 2022, 10:41 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник

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