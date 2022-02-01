Гагарина плюнула в критикующих ее маленькую грудь фанатов

Полину Гагарину не смущает критика.

Полина Гагарина – одна из наиболее успешных певиц отечественной эстрады. Женщина с головой погружена в карьеру, при этом у нее остается время на воспитание детей и заботу о своей внешности. Артистка не рас признавалась, что много времени проводит в фитнес-клубах, следит за питанием. Несмотря на это, фанаты нередко пишут едкие комментарии по поводу ее фигуры. Так, Гагариной говорят, что она слишком худая и что ее грудь слишком маленькая.

Исполнительница крайне редко отвечает на нападки хейтеров, женщина больше предпочитает не обращать на критику внимания. Однако недавно в своем "Инстаграм" она все же решила ответить на высказывания по поводу ее внешнего вида. Так, она отметила, что не может абсолютно каждому повторять одно и то же: что она не изнуряет себя голодовками, придерживается здорового образа жизни, чтобы не уставать на концертах под тяжестью тела. Также она отметила, что довольна своей "маленькой грудью" и никогда не хотела иметь крупные формы. Кроме того, она заявила, что не понимает, откуда у людей столько времени, чтобы писать ей гадости.

То, что Гагарину совершенно не волнует мнение недоброжелателей, подтверждает тот факт, что она нередко выкладывает в микроблог снимки в купальнике. Женщина гордится своей внешностью, а потому не считает нужным прятать шикарную фигуру под одеждой.