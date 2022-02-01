Звезды Голливуда Умер Зеленский Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Променял ее на красавицу помоложе: что стало со сбежавшей в США женой Николаева
"Он гей, а жена – так, борода": Что скрывает брак онкобольного Юдашкина
Обнародован ужасающий диагноз Малахова после слухов о потере волос: Плохо все
Развод года: почему на самом деле Григорий Лепс расстался с женой
партнеры
Вторник
1 февраля
Лента новостей
10:25
В ЯНАО пассажирка такси пострадала из-за неосторожности водителя
10:13
Прожил полжизни с нелюбимой и бросил ее в 70 лет ради другой: как жил народный артист Александр Потапов
09:57
Цены на элитные новостройки в Москве вырастут в 2022 году
09:41
Изменившаяся 68-летняя Веденеева потрясла вдову Кобзона
09:39
Гагарина плюнула в критикующих ее маленькую грудь фанатов
09:08
Песков высказался о риторике США в отношении России: Сеют панику
08:53
"Желание свести счеты": известный продюсер заявила об отравлении Малахова
08:34
Как изменится жизнь россиян с 1 февраля
08:31
В Москве водитель избил попавшего под колеса его машины мужчину
06:15
Макарьев день: народные приметы 1 февраля
04:04
Роман со взрослым мужиком, деньги от Литвиновой: как живет ставшая мальчиком дочь Ефремова
02:00
"Волочкову удар хватит": Борисова с голым задом раскорячилась на снегу
23:57
К чему снится белка
22:19
Воробьев рассказал о судьбе коронавирусных ограничений в Подмосковье
22:14
В Раде соратник Порошенко заявил о наркомании Зеленского и его связи с Кремлем
22:14
Интрига раскрыта: названы имена наставников нового сезона "Голос. Дети"
21:38
"Ушел настоящий русский артист": Дружинина потрясена смертью Куравлева
21:38
"Нет самого интересного": престарелая мать Королевой возжелала увидеть мужское достоинство
21:04
Киевский профессор исключил возможность нападения России на Украину: О чем вы говорите?
20:59
Показавшую лысину Долину сравнили с мужиком: Весьма интригующе
20:39
Поргина названа истинную причину состояния Малахова
19:56
В Сеть попали снимки беременной Рианны
19:45
"Днище голожопое": Спрятавшая соски Бузова подразнила мужиков
19:39
Родригез прервал молчание после слухов о гомосексуальной связи: Хватит мешать нашему счастью!
19:38
Мавзолей Ленина в Москве закроют для посещения
19:22
"Валенок колхозный с лицом тракториста": что не смог простить банщик развязавшей язык Волочковой
19:20
Кандидат медицинских наук назвал сроки выхода России на плато по COVID-19
18:28
Страдающему Малахову доставили удовольствие прямо за кулисами
18:27
"На старости лет можно увести": в теме интима Лепса и Барановской поставили точку
18:10
Козловский впервые публично обратился к оставившему семью много лет назад отцу
18:07
У мужа тяжелобольной Заворотнюк обнаружились большие долги
18:04
В Госдуме предложили ввести в России еще одни ипотечные каникулы
17:58
"Нищеброд": Борисова плюнула в повисшего на шее матери альфонса
17:44
"Это болезнь, это надо лечить": заикнувшийся о "дозе" Харламов раскрыл правду о зависимости
17:42
Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья
17:39
Тревожные новости: стало известно о болезни Боярской
17:35
Неуравновешенная звезда "Великолепного века" получила неожиданный удар от бросившего ее любовника
17:33
Путин выступил за освобождение 100 тысяч осужденных из колоний
17:32
"Мне больно": Затравленная Орлова взвыла после трагедии
17:16
"Жестко в засос": известный блогер рассказал об утехах с Владом Соколовским
17:05
"Все Казино ко мне побежало": Харламов отнял у мужика 317 тысяч евро
16:51
"Мог все отдать": зачем наследникам потребовались печень и почки умершего Мережко
16:51
Звезда "Хрустального" Антон Васильев высказался о главном в своей жизни и втором сезоне сериала
16:43
"Счастье": 5-летний сын Собчак и Виторгана шокировал россиян
16:32
Почему загремевший в больницу Плющенко отверг униженную Рудковскую
16:04
Голубкина объяснила внезапное появление внебрачного сына Абдулова: Это странно
16:03
Вскрылась правда о состоянии сраженного тяжелой болезнью Бориса Щербакова
16:03
Военный эксперт Кнутов указал на беззащитность США перед Россией: Отрыв колоссальный
15:58
"Схватил его за грудки": взбешенный Харламов в караоке набросился на игрока "Манчестер Юнайтед"
15:41
Гагарина оправдалась за маленькую грудь: Большую никогда не хотела
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Отмучился: Умер Леонид Куравлев
"Так бесит!": сбежавший в США Пресняков плюнул в россиян
Собчак с потрохами сдала разведенного Лепса: Встречается с Барановской
"Почему должны любить бедных?": Гузеева облила помоями нищий народ
Стыдится: Всплыли неожиданные подробности отношений 76-летнего Петросяна с молодой женой
Изменщик и безработный: Васильева плюнула в бывших мужей
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Гагарина плюнула в критикующих ее маленькую грудь фанатов

Гагарина плюнула в критикующих ее маленькую грудь фанатов

Полину Гагарину не смущает критика.
прочитано 182 раза

Полина Гагарина – одна из наиболее успешных певиц отечественной эстрады. Женщина с головой погружена в карьеру, при этом у нее остается время на воспитание детей и заботу о своей внешности. Артистка не рас признавалась, что много времени проводит в фитнес-клубах, следит за питанием. Несмотря на это, фанаты нередко пишут едкие комментарии по поводу ее фигуры. Так, Гагариной говорят, что она слишком худая и что ее грудь слишком маленькая.

ПО ТЕМЕ

Интрига раскрыта: названы имена наставников нового сезона "Голос. Дети"

 Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

Исполнительница крайне редко отвечает на нападки хейтеров, женщина больше предпочитает не обращать на критику внимания. Однако недавно в своем "Инстаграм" она все же решила ответить на высказывания по поводу ее внешнего вида. Так, она отметила, что не может абсолютно каждому повторять одно и то же: что она не изнуряет себя голодовками, придерживается здорового образа жизни, чтобы не уставать на концертах под тяжестью тела. Также она отметила, что довольна своей "маленькой грудью" и никогда не хотела иметь крупные формы. Кроме того, она заявила, что не понимает, откуда у людей столько времени, чтобы писать ей гадости.

То, что Гагарину совершенно не волнует мнение недоброжелателей, подтверждает тот факт, что она нередко выкладывает в микроблог снимки в купальнике. Женщина гордится своей внешностью, а потому не считает нужным прятать шикарную фигуру под одеждой.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 февраля 2022, 09:39 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Расставшуюся с мужем Полину Гагарину заметили с известным певцом

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Днище голожопое": Спрятавшая соски Бузова подразнила мужиков

Снимок взорвал Сеть
Шоу-бизнес

"Жестко в засос": известный блогер рассказал об утехах с Владом Соколовским

Рома Желудь не стесняется случившегося
Шоу-бизнес

"Это болезнь, это надо лечить": заикнувшийся о "дозе" Харламов раскрыл правду о зависимости

Это может убить человека
Шоу-бизнес

"Схватил его за грудки": взбешенный Харламов в караоке набросился на игрока "Манчестер Юнайтед"

Юмориста вывели из себя

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года
Необратимые последствия: резко сдавшей Заворотнюк не дали шансов
Обман и мошенничество: появилась информация о разрыве Волочковой с новым любовником
Благоприятные дни для отпуска в 2022 году

Здоровье

Воробьев рассказал о судьбе коронавирусных ограничений в Подмосковье
Кандидат медицинских наук назвал сроки выхода России на плато по COVID-19
Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья
124 070 новых случаев ковида выявили за сутки в России

Спорт

"Пробило меня": Властная Тарасова довела Ягудина до рыданий
"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей

Регионы

Под Екатеринбургом школьница из приемной семьи свела счеты с жизнью
В Ростове при пожаре в квартире сгорели два человека
Няня из Ленобласти несколько дней скрывала смерть ребенка
В Новосибирске двое мужчин устроили стрельбу в жилом доме
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+