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Шоу-бизнес
"Тяжело дышать": у резко постаревшей Кудрявцевой парализовало пол-лица

"Тяжело дышать": у резко постаревшей Кудрявцевой парализовало пол-лица

Лера Кудрявцева призналась, что ее не волнует цифра в паспорте, однако она очень обеспокоена самочувствием.
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В недавнем интервью Лера Кудрявцева призналась, что за последние полгода заметила в своей внешности возрастные изменения. Телеведущей кажется, что она постарела за шесть месяцев сразу на 20 лет. Все дело в том, что 51-летняя блондинка редко отдыхает. Уже достаточно долгое время она живет в режиме: работа – дом – семья.

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 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Происходящее в стране и мире тоже очень беспокоит Кудрявцеву. Чтобы не сойти с ума, ведущая шоу "Секрет на миллион" слушает психологов. Помощь специалистов знаменитости, действительно, нужна, потому что на нервной почве у нее парализовало половину лица. "Так вот живу последние полгода – успокоительные, иголки и психологи. Без всего этого мне тяжело дышать", – призналась телезвезда.

При этом ограничивать себя в потреблении информации и работе Кудрявцева, кажется, не собирается. Она заявила, что готова вместо развлекательных программ вести более серьезные проекты. В последнее время Лера очень много читает, погружается в историю и геополитику. "Ушла с головой туда, где меня не ждали", – посмеялась телеведущая.

Также Лера Кудрявцева высказалась о тех, кто предпочел в столь сложное время покинуть родную страну. Блондинка дала понять, что вовсе не критикует этих людей. Мол, на то у них были свои причины. По мнению знаменитости, осуждать других она просто не имеет права.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 9 декабря 2022, 21:41 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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